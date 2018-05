Here is the card for NJPW BOTSJ day one event that will air at 5:30 AM ET on Friday morning on NJPW World:

* Shota Umino & KUSHIDA vs. Chris Sabin & Ren Narita

* Tomoyuki Oka & Dragon Lee vs. YOSHI-HASHI & Sho

* Ryusuke Taguchi & Toa Henare vs. Desperado & Minoru Suzuki

* EVIL & Hiromu Takahashi vs. Chase Owens & Mary Scurll

* Block A Match: Tiger Mask vs. Yoshinobu Kanemaru

* Block A Match: ACH vs. Flip Gordon

* Block A Match: BUSHI vs. Yoh

* Block A Match: Will Ospreay vs. Taji Ishimori