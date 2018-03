Card For NJPW’s 46th Anniversary Show

NJPW’s 46th Anniversary Show airs live on Tuesday morning on NJPWWorld.com with English commentary and begins at 5AM EST/10AM UK. Here is the final card:

Hiroyoshi Tenzan, KUSHIDA, Ryusuke Taguchi, Jushin Thunder Liger & Tiger Mask IV vs Yuji Nagata, Tomoyuki Oka, Shota Umino, Tetsuhiro Yagi & Ren Narita

The Final Match in the Kitamura Trial Series: Manabu Nakanishi vs Katsuya Kitamura

Juice Robinson, David Finlay & Toa Henare vs Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Toru Yano

IWGP Jr Heavyweight Tag Team Championship: SHO & YOH vs BUSHI & Hiromu Takahashi vs El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

YOSHI-HASHI vs SANADA

Tetsuya Naito vs Taichi

IWGP Intercontinental Championship: Minoru Suzuki vs Togi Makabe

IWGP Heavyweight Champion vs IWGP Jr Heavyweight Champion: Kazuchika Okada vs Will Ospreay