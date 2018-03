Card For Wednesday’s NJPW New Japan Cup Finals

Here is the card for tomorrow’s NJPW New Japan Cup finals that will air at 2AM ET on NJPW World:

* Shota Umino vs. Tetsuhiro Yahi

* Taichi vs. Tomoyuki Oka

* Tanga Loa, Yujiro Takahashi, & Bad Luck Fale vs. Michael Elgin, Toa Henare, & Togi Makabe

* Toru Yano & Tomohiro Ishii vs. Lance Archer & Davey Boy Smith Jr.

* Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. David Finlay & Juice Robinson

* BUSHI, SANADA, Hiromu Takahashi, & Tetsuya Naito vs. Desperado, Iizuka, Yoshinobu Kanemaru, & Minoru Suzuki

* Chuckie T & Kazuchika Okada vs. Chase Owens & Kota Ibushi

* NJPW New Japan Cup Finals: Zack Sabre Jr. vs. Hiroshi Tanahashi