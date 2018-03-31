Content Listing For WrestleMania Theater Collection On WWE Network

By
Andrew Ravens
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The WWE Network will be adding the latest WrestleMania Theater collection on to the streaming service on Monday. Here is the content listing for the collection:

TITLE
DESCRIPTION
AIR DATE
DURATION
UNDERTAKER VS. EDGE
TAKE A RE-IMAGINED LOOK AT THE UNDERTAKER PUTTING HIS STREAK ON THE LINE AGAINST EDGE’S WORLD HEAVYWEIGHT TITLE FROM WRESTLEMANIA XXIV.
3/30/2008
0:33:59
SHAWN MICHAELS VS. UNDERTAKER
WITNESS SOME NEVER-BEFORE-SEEN FOOTAGE FROM SHAWN MICHAELS DEFENDING HIS CAREER AGAINST THE UNDERTAKER’S STREAK AT WRESTLEMANIA XXVI.
3/28/2010
0:34:38
THE ROCK VS. JOHN CENA
THE EPIC CONFRONTATION BETWEEN JOHN CENA AND THE ROCK FROM WRESTLEMANIA XXVIII IS PRESENTED IN A NEW AND VISUALLY STUNNING EXPERIENCE.
4/1/2012
0:40:41
TRIPLE H VS. BROCK LESNAR
IMMERSE YOURSELF IN THE MEMORABLE BATTLE BETWEEN TRIPLE H AND BROCK LESNAR FROM WRESTLEMANIA 29 WITH ALL NEW VISUALS FROM THE MATCH.
4/7/2013
0:29:53
ORTON VS. BRYAN VS. BATISTA
RELIVE DANIEL BRYAN’S TRIUMPH OVER YEARS OF ADVERSITY AT WRESTLEMANIA XXX LIKE YOU’VE NEVER SEEN IT BEFORE.
4/6/2014
0:36:22
INTERCONTINENTAL LADDER MATCH
EXPERIENCE THE LADDER MATCH FOR THE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP AT WRESTLEMANIA IN SANTA CLARA FROM HEIGHTENED SENSE OF REALITY.
3/29/2015
0:17:49
BROCK LESNAR VS. ROMAN REIGNS
GRAB A FRONT ROW SEAT TO WITNESS BROCK LESNAR TAKE ROMAN REIGNS ON HIS FIRST TRIP TO SUPLEX CITY AT WRESTLEMANIA IN AN ALL NEW WAY.
3/29/2015
0:24:43
CHARLOTTE VS. SASHA VS. BECKY
THE WOMEN’S EVOLUTION GETS A MAKEOVER IN THIS UNIQUE LOOK AT THE TRIPLE THREAT MATCH TO CROWN A NEW WOMEN’S CHAMPION AT WRESTLEMANIA.
4/3/2016
0:23:32
AJ STYLES VS. SHANE MCMAHON
REVISIT AJ STYLES’ BATTLE WITH SHANE MCMAHON AT WRESTLEMANIA ORLANDO WITH NEW EYES IN THIS COMPLETELY IMMERSIVE EXPERIENCE.
4/2/2017
0:24:04
GOLDBERG VS. BROCK LESNAR
GO FOR ANOTHER ROUND ON THE ULTIMATE THRILL RIDE TO EXPERIENCE GOLDBERG AND BROCK LESNAR’S BOUT FOR THE UNIVERSAL TITLE IN A DIFFERENT WAY.
4/2/2017
0:12:10

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