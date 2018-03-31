Content Listing For WrestleMania Theater Collection On WWE Network

The WWE Network will be adding the latest WrestleMania Theater collection on to the streaming service on Monday. Here is the content listing for the collection:
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TITLE
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DESCRIPTION
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AIR DATE
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DURATION
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UNDERTAKER VS. EDGE
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TAKE A RE-IMAGINED LOOK AT THE UNDERTAKER PUTTING HIS STREAK ON THE LINE AGAINST EDGE’S WORLD HEAVYWEIGHT TITLE FROM WRESTLEMANIA XXIV.
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3/30/2008
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0:33:59
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SHAWN MICHAELS VS. UNDERTAKER
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WITNESS SOME NEVER-BEFORE-SEEN FOOTAGE FROM SHAWN MICHAELS DEFENDING HIS CAREER AGAINST THE UNDERTAKER’S STREAK AT WRESTLEMANIA XXVI.
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3/28/2010
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0:34:38
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THE ROCK VS. JOHN CENA
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THE EPIC CONFRONTATION BETWEEN JOHN CENA AND THE ROCK FROM WRESTLEMANIA XXVIII IS PRESENTED IN A NEW AND VISUALLY STUNNING EXPERIENCE.
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4/1/2012
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0:40:41
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TRIPLE H VS. BROCK LESNAR
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IMMERSE YOURSELF IN THE MEMORABLE BATTLE BETWEEN TRIPLE H AND BROCK LESNAR FROM WRESTLEMANIA 29 WITH ALL NEW VISUALS FROM THE MATCH.
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4/7/2013
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0:29:53
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ORTON VS. BRYAN VS. BATISTA
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RELIVE DANIEL BRYAN’S TRIUMPH OVER YEARS OF ADVERSITY AT WRESTLEMANIA XXX LIKE YOU’VE NEVER SEEN IT BEFORE.
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4/6/2014
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0:36:22
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INTERCONTINENTAL LADDER MATCH
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EXPERIENCE THE LADDER MATCH FOR THE INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP AT WRESTLEMANIA IN SANTA CLARA FROM HEIGHTENED SENSE OF REALITY.
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3/29/2015
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0:17:49
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BROCK LESNAR VS. ROMAN REIGNS
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GRAB A FRONT ROW SEAT TO WITNESS BROCK LESNAR TAKE ROMAN REIGNS ON HIS FIRST TRIP TO SUPLEX CITY AT WRESTLEMANIA IN AN ALL NEW WAY.
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3/29/2015
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0:24:43
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CHARLOTTE VS. SASHA VS. BECKY
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THE WOMEN’S EVOLUTION GETS A MAKEOVER IN THIS UNIQUE LOOK AT THE TRIPLE THREAT MATCH TO CROWN A NEW WOMEN’S CHAMPION AT WRESTLEMANIA.
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4/3/2016
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0:23:32
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AJ STYLES VS. SHANE MCMAHON
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REVISIT AJ STYLES’ BATTLE WITH SHANE MCMAHON AT WRESTLEMANIA ORLANDO WITH NEW EYES IN THIS COMPLETELY IMMERSIVE EXPERIENCE.
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4/2/2017
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0:24:04
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GOLDBERG VS. BROCK LESNAR
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GO FOR ANOTHER ROUND ON THE ULTIMATE THRILL RIDE TO EXPERIENCE GOLDBERG AND BROCK LESNAR’S BOUT FOR THE UNIVERSAL TITLE IN A DIFFERENT WAY.
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4/2/2017
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0:12:10