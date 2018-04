Early Betting Odds For WrestleMania

SportsBettingExperts.com Oddsmaker Jim Murphy has released the following betting odds for Sunday’s WrestleMania 34 event:

WWE WRESTLEMANIA 34 PRO WRESTLING BETTING ODDS (UPDATED) – WWE UNIVERSAL TITLE MATCH

Roman Reigns: -350

Brock Lesnar: +300

UNIVERSAL TITLE MATCH METHOD OF VICTORY

Pinfall: -1000

Submission: +700

Any Other Method: +350

WWE CHAMPIONSHIP MATCH

AJ Styles: +150

Shinsuke Nakamura: -180

WWE CHAMPIONSHIP MATCH METHOD OF VICTORY

Pinfall: -1000

Submission: +700

Any Other Method: +350

THE WRESTLING OBSERVER/DAVE MELTZER’S STAR RATING FOR THE STYLES/NAKAMURA WWE CHAMPIONSHIP MATCH?

Over 4.5 stars +120

4.5 stars -125

Under 4.5 stars +185

TAG TEAM MATCH

Daniel Bryan/Shane McMahon: -250

Kevin Owens/Sami Zayn: +210

SMACKDOWN TAG TEAM CHAMPIONSHIP

The Usos: +110

The Bludgeon Brothers: +130

The New Day: +250

SINGLES MATCH

John Cena: +210

The Undertaker: -250

UNITED STATES CHAMPIONSHIP MATCH

Randy Orton: +110

Bobby Roode: +150

Rusev: +500

Jinder Mahal: +350

RAW WOMEN’S CHAMPIONSHIP MATCH

Nia Jaxx: -250

Alexa Bliss: +210

WOMEN’S BATTLE ROYAL

Carmella wins: -210

Field wins: +180

MEN’S BATTLE ROYAL

Elias wins: -150

Field wins: +130

SMACKDOWN WOMEN’S CHAMPIONSHIP MATCH

Asuka: -350

Charlotte Flair: +300

INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP MATCH

Finn Balor: +115

Seth Rollins: +150

The Miz: +350

WWE CRUISERWEIGHT CHAMPIONSHIP MATCH

Cedric Alexander: -150

Mustafa Ali: +130

MIXED TAG TEAM MATCH

Ronda Rousey/Kurt Angle: -750

Triple H/Stephanie McMahon: +5f00

MIXED TITLE MATCH METHOD OF VICTORY

Pinfall: +125

Submission: -225

Any Other Method: +700

WHICH WRESTLER WILL TAKE THE VICTORY IN MIXED TITLE MATCH?

Ronda Rousey: -200

Kurt Angle: +300

Triple H: +300

Stephanie McMahon: +750

WHICH WRESTLER WILL TAKE THE LOSS IN MIXED TITLE MATCH?

Stephanie McMahon: -300

Triple H: +350

Kurt Angle: +450

Ronda Rousey: +900

WILL CONOR MCGREGOR MAKE AN OFFICIAL APPEARANCE AT WRESTLEMANIA 34?

Yes: +180

No: -210