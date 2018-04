Here are the matches for tonight’s Impact Wrestling vs. Lucha Underground event in New Orleans, LA:



– Austin Aries & Fenix vs. Alberto El Patron & Pentagon Jr.

– Eddie Edwards vs. Jeremiah Crane (I Quit Match)

– Allie vs. Taya Valkyrie (Knockouts Championship)

– LAX vs. Killshot & The Mack (Tag Team Championship)

– Dezmond Xavier, Andrew Everett & DJZ vs. Drago, King Cuerno & Aerostar