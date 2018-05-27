Final Card For Tonight’s ROH Honor United: Doncaster Event

Ring of Honor will hold an event tonight in Doncaster, UK at the Doncaster Dome. Here is the final card:
MAIN EVENT, NON-TITLE
FOUR CORNER SURVIVAL
ROH WORLD TAG TEAM CHAMPIONS THE BRISCOES (JAY & MARK) vs. IWGP HEAVYWEIGHT TAG TEAM CHAMPIONS EVIL & SANADA vs. CO-HOLDERS ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM CHAMPIONS THE KINGDOM (TK O’RYAN & VINNY MARSEGLIA) vs. THE YOUNG BUCKS (MATT & NICK JACKSON)
WOMEN OF HONOR CHAMPIONSHIP
WOMEN OF HONOR CHAMPION SUMIE SAKAI vs. CHARDONNAY
ROH WORLD TELEVISION CHAMPIONSHIP
ROH WORLD TELEVISION CHAMPION SILAS YOUNG (IF CHAMPION) vs. DOUG WILLIAMS
ROH WORLD CHAMPION DALTON CASTLE & THE BOYS vs. BULLY RAY, PUNISHMENT MARTINEZ, & SHANE TAYLOR
JAY LETHAL vs. CO-HOLDER OF THE ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM CHAMPION MATT TAVEN
ADAM PAGE vs. HIROSHI TANAHASHI
“THE AMERICAN NIGHTMARE” CODY vs. SCORPIO SKY
THE ADDICTION (CHRISTOPHER DANIELS & FRANKIE KAZARIAN) vs. KENNY KING & TORU YANO