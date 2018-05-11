Final Card For Tonight’s ROH World Of The Worlds: Toronto

By
Andrew Ravens
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Ring of Honor will hold an event tonight in Toronto, ON at the Ted Reeve Community Arena. Here is the final card:

MAIN EVENT
ROH WORLD CHAMPION DALTON CASTLE, JAY LETHAL, KENNY KING, & FLIP GORDON vs. LOS INGOBERNABLES DE JAPON (HIROMU TAKAHASHI, BUSHI, & IWGP HEAVYWEIGHT TAG TEAM CHAMPIONS EVIL & SANADA)

IWGP UNITED STATES CHAMPIONSHIP
IWGP UNITED STATES CHAMPION JAY WHITE vs. PUNISHMENT MARTINEZ

ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM CHAMPIONSHIP
ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM CHAMPIONS SOCAL UNCENSORED (CHRISTOPHER DANIELS, FRANKIE KAZARIAN, & SCORPIO SKY) vs. CHAOS (ROPPONGI 3K & ROCKY ROMERO)

ROH WORLD TELEVISION CHAMPIONSHIP
ROH WORLD TELEVISION CHAMPION SILAS YOUNG vs. ADAM PAGE

“THE AMERICAN NIGHTMARE” CODY vs. JUSHIN LIGER

THE YOUNG BUCKS (MATT & NICK JACKSON) vs. THE SSB (EVIL UNO & STU GRAYSON)

BEER CITY BRUISER vs. NAITO

KENNY KING vs. MARTY SCURLL vs. MATT TAVEN vs. JAY LETHAL

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