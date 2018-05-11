Final Card For Tonight’s ROH World Of The Worlds: Toronto

Ring of Honor will hold an event tonight in Toronto, ON at the Ted Reeve Community Arena. Here is the final card:
MAIN EVENT
ROH WORLD CHAMPION DALTON CASTLE, JAY LETHAL, KENNY KING, & FLIP GORDON vs. LOS INGOBERNABLES DE JAPON (HIROMU TAKAHASHI, BUSHI, & IWGP HEAVYWEIGHT TAG TEAM CHAMPIONS EVIL & SANADA)
IWGP UNITED STATES CHAMPIONSHIP
IWGP UNITED STATES CHAMPION JAY WHITE vs. PUNISHMENT MARTINEZ
ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM CHAMPIONSHIP
ROH WORLD SIX-MAN TAG TEAM CHAMPIONS SOCAL UNCENSORED (CHRISTOPHER DANIELS, FRANKIE KAZARIAN, & SCORPIO SKY) vs. CHAOS (ROPPONGI 3K & ROCKY ROMERO)
ROH WORLD TELEVISION CHAMPIONSHIP
ROH WORLD TELEVISION CHAMPION SILAS YOUNG vs. ADAM PAGE
“THE AMERICAN NIGHTMARE” CODY vs. JUSHIN LIGER
THE YOUNG BUCKS (MATT & NICK JACKSON) vs. THE SSB (EVIL UNO & STU GRAYSON)
BEER CITY BRUISER vs. NAITO
KENNY KING vs. MARTY SCURLL vs. MATT TAVEN vs. JAY LETHAL
Ring of Honor will hold an event tonight in Toronto, ON at the Ted Reeve Community Arena. Here is the final card: