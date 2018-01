MLW: Zero Hour event takes place tonight in Orlando, Florida. Here is the final card:

Super Fight: MVP vs. Low Ki



Matt Riddle & Jeff Cobb vs. “Filthy” Tom Lawlor & Seth Petruzelli



Lucha Libre: Penta el Zero M vs. Rey Fenix



Darby Allin vs. Sammy Guevara (managed by Salina de la Renta)



MJF vs. Brody King



Santana Garrett vs. MJ Jenkins



Jason Cade & Jimmy Yuta vs. Dirty Blondes



Mike Parrow vs. Vandal Ortagu.