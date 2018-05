Tonight’s episode of New Japan Pro Wrestling is all new on AXS TV. Here are the matches for the episodes:

* 8 PM: IWGP Junior Heavyweight Champion Will Ospreay vs. Marty Scurll and Suzuki-Gun vs. LIJ



* 9 PM: The Golden Lovers (Kota Ibushi & Kenny Omega) vs. Hangman Page & Cody and IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions El Desperado & Kanemura vs. Roppongi 3.0

* 10 PM: IWGP Champion Kazuchika Okada vs. Zack Sabre Jr.