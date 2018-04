AAA have announced that Rey Mysterio will be returning to the promotion on June 3rd for their Verano de Escándalo event in Monterrey, Mexico. The promotion sent out the following tweet:

😱 ¡ES REAL! ¡ESTÁ PASANDO! 😱@reymysterio en #VeranoDeEscándalo 3 de junio, Plaza de Toros “La Monumental” de Monterrey pic.twitter.com/hqrA9aHEYA — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) April 13, 2018