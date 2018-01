Updated NJPW New Beginning Cards

Here are the cards for the upcoming NJPW New Beginning events that will air live on New Japan World:

The New Beginning in Sapporo (January 27th)

* IWGP IC Title Match: IWGP Intercontinental Champion Hiroshi Tanahashi vs. Minoru Suzuki

* Kenny Omega & The Young Bucks vs. Jay White & Roppongi 3K (Sho & Yoh)

* Kazuchika Okada, Hirooki Goto & Gedo vs. SANADA, EVIL & BUSHI

* Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi vs. YOSHI-HASHI & Will Ospreay

* Cody, Marty Scurll & Hangman Page vs. Kota Ibushi, Juice Robinson, & David Finlay

* NEVER Openweight Six-Man Title Match: NEVER Openweight Six-Man Tag Team Champions Bad Luck Fale, Tama Tonga, & Tanga Loa vs. Togi Makabe, Henare, & Ryusuke Taguchi

* Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Yujiro Takahashi & Chase Owens

* Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Jushin Thunder Liger, Tiger Mask IV, & KUSHIDA vs. Takashi Iizuka, Yoshinobu Kanemaru, Taichi, El Desperado, & Taka Michinoku

* Kitamura Trial Series Match: Michael Elgin vs. Katsuya Kitamura

The New Beginning in Sapporo (January 28th)

* IWGP US Title Match: IWGP United States Heavyweight Champion Kenny Omega vs. against Jay White

* IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match: IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions The Young Bucks vs. Roppongi 3K (Sho & Yoh)

* Kazuchika Okada, Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Gedo vs. SANADA, EVIL, Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI

* Cody, Marty Scurll & Hangman Page vs. Kota Ibushi, David Finlay & KUSHIDA

* Hiroshi Tanahashi & Michael Elgin vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka

* Bad Luck Fale, Tama Tonga, Tanga Loa & Chase Owens vs. Togi Makabe, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Henare

* Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Yujiro Takahashi & Leo Tonga

* Jushin Thunder Liger, Tiger Mask IV, Ryusuke Taguchi & Shota Unno vs. Yoshinobu Kanemaru, Taichi, El Desperado & Taka Michinoku

* Kitamura Trial Series Match: Juice Robinson vs. Katsuya Kitamura