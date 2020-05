Betting Odds For AEW Double or Nothing Revealed

The following betting odds have been released for AEW’s Double or Nothing, which will air live on pay-per-view and FITE TV this Saturday night at 8pm(EST). Odds courtesy of Betonline.com:

Jon Moxley (c) vs Mr. Brodie Lee

Jon Moxley -250 (2/5)

Mr. Brodie Lee +170 (17/10)

Nyla Rose (c) vs Hikaru Shida

Nyla Rose -200 (1/2)

Hikaru Shida +150 (3/2)

Casino Ladder Match

Darby Allin 7/4

Field (Mystery Entry) 11/4

Rey Fenix 4/1

Orange Cassidy 7/1

Colt Cabana 9/1

Frankie Kazarian 10/1

Kip Sabian 10/1

Scorpio Sky 10/1

Luchasaurus 12/1

Cody vs Lance Archer

Lance Archer -150 (2/3)

Cody +110 (11/10)

Inner Circle vs The Elite

Inner Circle -180 (5/9)

The Elite +140 (7/5)

Jungle Boy vs MJF

MJF -150 (2/3)

Jungle Boy +110 (11/10)

Dr. Brit Baker vs Kris Statlander

Dr. Brit Baker -300 (1/3)

Kris Statlander +200 (2/1)

Dustin Rhodes vs Shawn Spears

Shawn Spears -400 (1/4)

Dustin Rhodes +250 (5/2)