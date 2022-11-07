Location for WWE RAW’s 30th Anniversary Special Revealed

WWE announced tour dates for early 2023, as well as the 30th anniversary of RAW, which will take place on Monday, January 3rd in Philadelphia, PA.
Here is the complete announcement:
STAMFORD, Conn., November 7, 2022 – WWE today announced more than 30 live events as part of the company’s winter touring schedule for 2023. Tickets go on sale next Friday, November 18. The schedule includes:
Monday, January 2: Raw – Bridgestone Arena in Nashville, Tenn.
Saturday, January 7: Saturday Night’s Main Event® – Mississippi State Fair Coliseum in Jackson, Miss.
Sunday, January 8: Sunday Stunner – Von Braun Center in Huntsville, Ala.
Monday, January 9: Raw – Legacy Arena in Birmingham, Ala.
Friday, January 13: SmackDown – Resch Center in Green Bay, Wis.
Saturday, January 14: Saturday Night’s Main Event – Berglund Center Coliseum in Roanoke, Va.
Sunday, January 15: Sunday Stunner – The Corbin Arena in Corbin, Ky.
Monday, January 16: Raw – Heritage Bank Arena in Cincinnati, OH
Friday, January 20: SmackDown – Little Ceasars Arena in Detroit
Saturday, January 21: Saturday Night’s Main Event – Erie Insurance Arena in Erie, Pa.
Sunday, January 22: Sunday Stunner – Visions Veterans Memorial Arena in Binghamton, N.Y.
Monday, January 23: Raw 30th Anniversary – Wells Fargo Center in Philadelphia
Friday, January 27: SmackDown – Sames Auto Arena in Laredo, Texas
Monday, January 30: Raw – BOK Center in Tulsa, Okla.
Monday, February 13: Raw – Barclays Center in Brooklyn
Friday, February 17: SmackDown – Bell Centre in Montreal, Quebec
Saturday, February 18: Elimination Chamber – Bell Centre in Montreal Quebec
Monday, February 19: Raw – Canadian Tire Centre in Ottawa, ONT
Friday, February 24: SmackDown – Ford Center in Evansville, Ind.
Saturday, February 25: Road To WrestleMania Tour – State Farm Center in Champaign, Ill.
Sunday, February 26: Road To WrestleMania Tour – BMO Harris Bank Center in Rockford, Ill.
Monday, February 27: Raw – Van Andel Arena in Grand Rapids, Mich.
Saturday, March 4: Road To WrestleMania Tour – Upstate Medical Arena at The Oncenter War Memorial in Syracuse, N.Y.
Sunday, March 5: Road To WrestleMania Tour – CURE Insurance Arena in Trenton, N.J.
Sunday, March 5: Road To WrestleMania Tour – The Aud in Kitchener, ONT
Saturday, March 11: Road To WrestleMania Tour – Covelli Centre in Youngstown, OH
Friday, March 17: SmackDown – T-Mobile Center in Kansas City, Mo.
Saturday, March 18: Road To WrestleMania Tour – Fargodome in Fargo, N.D.
Sunday, March 19: Road To WrestleMania Tour – Denny Sanford PREMIER Center in Sioux Falls, S.D.
Sunday, March 19: Road To WrestleMania Tour – Bank of Springfield Center in Springfield, Ill.
Monday, March 20 – Raw – Enterprise Center in St. Louis
Friday March 31: SmackDown/2023 Hall Of Fame Induction Ceremony – Crypto.com Arena in Los Angeles
Saturday, April 1: NXT Stand & Deliver – Crypto.com Arena in Angeles
Monday, April 3: Raw – Crypto.com Arena in Los Angeles
The Wells Fargo Center also tweeted about hosting the 30th anniversary of RAW:
🛎️ @WWE ANNOUNCEMENT: #WWERAW returns to Wells Fargo Center on January 23 to celebrate RAW's 30th Anniversary. Tickets go on sale Friday, November 18. pic.twitter.com/CW5dn6Z8kN
— Wells Fargo Center (@WellsFargoCtr) November 7, 2022