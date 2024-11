MJF Loses His Top Spot On ESPN’s “30 Best Pro Wrestlers Under 30” List

A list of the top 30 professional wrestlers under 30 was released by ESPN.com in 2023, and MJF came in first.

ESPN updated the list for 2024, which is as follows:

1. Dominik Mysterio

2. MJF

3. Toni Storm

4. Rhea Ripley

5. Mariah May

6. Konosuke Takeshita

7. Jack Perry

8. Kyle Fletcher

9. Daniel Garcia

10. Shota Umino

11. Bron Breakker

12. Kaito Kiyomiya

13. El Hijo del Vikingo

14. Kris Statlander

15. Austin Theory

16. Jordynne Grace

17. Hook

18. Tiffany Stratton

19. Mascara Dorada

20. Roxanne Perez

21. Wheeler Yuta

22. Logan Paul

23. Yuma Aoyagi

24. Gabe Kidd

25. Utami Hayashishita

26. Julia Hart

27. Jamie Hayter

28. Shun Skywalker

29. Dragon Lee

30. Yuma Anzai