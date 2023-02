NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 3 Results – February 24, 2023

Location: Osaka Japan

Venue: Osaka Municipal Central Gymnasium

6 Man Tag Team Match

Six Or Nine (Master Wato & Ryusuke Taguchi) & Tiger Mask IV defeated Bullet Club (Gedo & Taiji Ishimori) & Hijo Del Villano 3 by submission via Vendaval on Gedo (4:39)

Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) defeated Yoh & Capitan Suicida via Unnamed Hiromu Roll on Suicida (7:07)

6 Man Tag Team Match

Sho,Barbaro Cavernario & Templario defeated Kosei Fujita,Hiroshi Tanahashi & Okumura via Cross Arm Piledriver on Fujita (8:33)

6 Man Tag Team Match

NWA World Historic Middleweight Champion Mistico,NEVER Openweight 6 Man Tag Team El Desperado & Soberano Jr defeated Just 4 Guys (Douki & Yoshinobu Kanemaru) & Hechicero via Moonsault on Douki (14:32)

Semi Final Match Of The 2023 Interfaction Tag Team Tournament

Los Ingobnrables De Japon (World Welterweight Champion Titan & Bushi) defeated Rey Cometa & Dulce Gardenia via Angel Immortal on Gardenia (12:41)

Semi Final Match Of The 2023 Interfaction Tag Team Tournament

CMLL World Heavyweight Champion Ultimo Guerrero & Atlantis Jr defeated Magia Blancia & Volador Jr via Guerrero Special on Blanca (13:57) (They will face LIJ in the Finals) (Blancia & Volador Jr will face Cometa & Gardenia in the 3rd Place Playoffs)

3rd Place (Feb 26th)

Rey Cometa & Dulce Gardenia vs. Magia Blanca & Volador Jr

Finals (Feb 26th)

Los Ingobnrables De Japon (World Welterweight Champion Titan & Bushi) vs. CMLL World Heavyweight Champion Ultimo Guerrero & Atlantis Jr