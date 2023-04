NJPW Road To Sakura Genesis Night 4 Results – April 4, 2023

Location: Shizuoka Japan

Venue: Twin Messe Shizuoka North Hall

Tag Team Match

Chaos (Toru Yano & Tomohiro Ishii) defeated Oskar Leube & Yuto Nakashima by submission via Boston Crab on Nakashima (10:09)

8 Man Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Strong Style (Minoru Suzuki,El Desperado & Ren Narita) & Hiroyoshi Tenzan defeated House Of Torture (Evil,Yujiro Takahashi,Sho & Dick Togo) via Blizzard Suplex on Togo (9:58)

Tag Team Match

United Empire (Aaron Henare & Great O Khan) defeated Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2023 Champion Shingo Takagi & Bushi) by submission via Sheep Killer on Bushi (12:12)

Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) defeated Bullet Club (Gedo & El Phantasmo) via Mirror Special on Gedo (10:46)

6 Man Tag Team Match

United Empire (Kyle Fletcher,Mark Davis & Jeff Cobb) defeated IWGP Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tomoaki Honma via Tour Of The Islands on Honma (10:33)

6 Man Tag Team Match

Shota Umino,Ryusuke Taguchi & Ryohei Oiwa defeated TMDK (Television Champion Zack Sabre Jr,Robbie Eagles & Kosei Fujita) via La Mahistral on Fujita (13:25)

10 Man Tag Team Match

Just 5 Guys (2023 New Japan Cup Winner Sanada,Taichi,Taka Michinoku,Douki & Yoshinobu Kanemaru) defeated Chaos (IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika Okada & Yoh),Tiger Mask IV,Master Wato & Hiroshi Tanahashi (15:07)