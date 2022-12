NJPW World Tag League and Super Junior Tag League Line-Ups

Here is the rest of the NJPW Super Juniors Tag League & World Tag League cards as we got 5 shows left (2 Super Juniors Tag League, 2 World Tag Leagues & the finals)

Super Juniors Tag League

Night 8 (Dec 7th) (Nagasaki Japan) (Sasebo City General Ground Gymnasium)

Tag Team Match

Ryohei Oiwa & Yuto Nakashima vs. Oskar Leube & Kosei Fujita

6 Man Tag Team Match

Bullet Club (Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,Gedo & Bad Luck Fale) vs. Suzuki Gun (El Depserado,Minoru Suzuki & Lance Archer)

8 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi,Sanada,Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi) vs. Be Bop Tag Team,Tomoaki Honma & Master Wato

Non Title 2022 Super Juniors Tag League Match

Junior Heavyweight Tag Team Champions Catch 22 (10) vs. Kushida & Kevin Knight (2)

2022 Super Juniors Tag League Match

Wild Hips (6) vs. Chaos (10)

2022 Super Juniors Tag League Match

Suzuki Gun (Yoshinobu Kanemaru & Douki) (4) vs. House Of Torture (2)

2022 Super Juniors Tag League Match

Los Ingobnrables De Japon (Bushi & Titan) (10) vs. Flying Tigers (4)

2022 Super Juniors Tag League Match

Bullet Club (Ace Austin & Chris Bey) (12) vs. El Lindaman & Alex Zayne (10)

Night 9 (Dec 10th) (Ehime Japan) (Uwajima City Overall Gymnasium)

Tag Team Match

Oskar Leube & Yuto Nakashima vs. Kosei Fujita & Ryohei Oiwa

6 Man Tag Team Match

Suzuki Gun (Minoru Suzuki,Lance Archer & El Desperado) vs. Yoshi Hashi,Tomoaki Honma & Master Wato

6 Man Tag Team Match

Bullet Club (Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,Gedo & Bad Luck Fale) vs. Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi,Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito)

2022 Super Juniors Tag League Match

Flying Tigers vs. Kushida & Kevin Knight

2022 Super Juniors Tag League Match

Los Ingobnrables De Japon (Bushi & Titan) vs. Chaos

Non Title 2022 Super Juniors Tag League Match

Junior Heavyweight Tag Team Champions Catch 22 vs. Bullet Club (Ace Austin & Chris Bey)

2022 Super Juniors Tag League Match

House Of Torture vs. Wild Hips

2022 Super Juniors Tag League Match

Suzuki Gun (Yoshinobu Kanemaru & Douki) vs. El Lindaman & Alex Zayne

World Tag League

Night 8 (Dec 9th) (Kochi Japan) (Kochi Prefectural Gymnasium)

Bad Luck Fale vs. Yuto Nakashima

Tag Team Match

United Empire vs. Oskar Leube & Ryohei Oiwa

8 Man Tag Team Match

Bullet Club (Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,Ace Austin,Chris Bey & Gedo) vs. Master Wato,Kushida,Kevin Knight & Tomoaki Honma

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi,Hiromu Takahashi & Titan) vs. Suzuki Gun (Yoshinobu Kanemaru,El Desperado & Douki)

2022 World Tag League Match

Bishamon (10) vs. Alex Coughlin & Gabriel Kidd (2)

2022 World Tag League Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions House Of Torture (2) vs. Be Bop Tag Team (8)

2022 World Tag League Match

TMDK (10) vs. Aussie Open (14)

2022 World Tag League Match

Los Ingobnrables De Japon (Tetsuya Naito & Sanada) (10) vs. Suzuki Gun (Minoru Suzuki & Lance Archer) (6)

Cancel World Tag League Match

United Empire (8) vs. Bullet Club (Chase Owens & Bad Luck Fale) (4)

Night 9 (Dec 11th) (Hyogo Japan) (Arcrea Himeji)

Bad Luck Fale vs. Kosei Fujita

Tag Team Match

Aussie Open vs. Oskar Leube & Ryohei Oiwa

6 Man Tag Team Match

Bullet Club (Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,Ace Austin & Gedo) vs. Suzuki Gun (Yoshinobu Kanemaru,El Desperado & Douki)

8 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi,Hiromu Takahashi,Titan & Bushi) vs. Six Or Nine Wild Hips & Tomoaki Honma

2022 World Tag League Match

Suzuki Gun (Minoru Suzuki & Lance Archer) vs. Alex Coughlin & Gabriel Kidd

2022 World Tag League Match

Bishamon vs. TMDK

2022 World Tag League Match

Be Bop Tag Team vs. United Empire (8)

2022 World Tag League Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions House Of Torture (2) vs. Los Ingobnrables De Japon (Tetsuya Naito & Sanada)

Cancel World Tag League Match

Aussie Open vs. Bullet Club (Chase Owens & Bad Luck Fale) (4)

Final Night (Night 10 for both leagues)

Finals Of The 2022 Super Juniors Tag League

TBD vs. TBD

Finals Of The 2022 World Tag League

TBD vs. TBD

NEVER Openweight Title Match

Karl Anderson (c) vs. Hikuleo

6 Man Tag Team Match

Bullet Club (IWGP World Heavyweight Champion Jay White,Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori & Gedo) vs. 2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada,Master Wato & Tama Tonga