Pro Wrestling Noah & Dragon Gate Global Dream Results – November 11, 2022

6 Man Tag Team Match

Yoshiki Inamura,Yastuaka Yano & Kaui Fujimura defeated Kikuta Yen,Ryu Fuda & Mochizuki Jr via Oklahoma Stampede on Fuda (11:55)

Fatal 5 Way Tag Team Elimination Match

Open The Triangle Gate Champion Ishin & Manabu Soya defeated Gold Class,Los Perros Del Mal De Japon,M3K & Mohammed Yone & Big Boss Shimizu via Over The Top Rope on Shimizu (9:44)

Entrys

1.Mohammed Yone & Big Boss Shimizu

2.Gold Class

3.M3K

4.Los Perros Del Mal De Japon

5.Open The Triangle Gate Champion Ishin & Manabu Soya

Eliminations

1.M3K by Yone & Shimizu via Over The Rope (6:42)

2.Los Perros De Mal De Japon by Ishin & Minorita via Boston Crab (7:02)

3.Gold Class by Manabu Soya via Over The Top Rope (8:45)

4.Mohammed Yone & Big Boss Shimizu by Ishin & Soya via Over The Top Rope (9:44)

6 Man Tag Team Match

Natural Vibes (Kzy & Jacky Funky Kamei) & Yo Hey defeated Ryo Saito,Genki Horiguchi & Nosawa Rongai via Horizontal shrimp on Rongai (10:20)

GHC Tag Team Champion Satoshi Kojima defeated Ichikawa via Lariat (4:22)

6 Man Tag Team Match

Junior Heavyweight Champion Dante Leon,Atsushi Kotoge & Punch Tominaga defeated Natural Vibes (U-T,Jason Lee & Strong Machine J) via Inferno on Lee (8:30)

Yamato defeated Seiki Yoshioka via Galleria (13:14)

Tag Team Match

Amakusa & Takuma Fujiwara defeated Open The Triangle Gate Champion Shun Skywalker & Tadasuke via Modified Cross Solidification on Tadasuke (10:44)

10 Man Tag Team Match

Open The Twin Gate Champion Dragon Dia,Ninja Mack,Extreme Tiger,Dragon Kid & Alejandro defeated Kongo (Junior Heavyweight Tag Team Champion Hajime Ohara & Hi69) & Z Brats via Ninja Bomb on HYO (17:14)

Tag Team Match

Kenoh & Kota Minorita defeated GHC Heavyweight Champion Kaito Kiyomiya & Open The Dream Gate Champion Yuki Yoshioka via Ring Of Fire on Kiyomiya (21:53)