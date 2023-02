Pro Wrestling Noah Great Voyage In Osaka Results – February 12, 2023

Tag Team Match

Funky Express defeated Kinya Okada & Daishi Ozawa via Kinniku Buster on Ozawa (7:05)

Tag Team Match

Chris Ridgeway & Daga defeated Kongo (Tadasuke & Hajime Ohara) via Mangum on Tadasuke (6:09)

6 Man Tag Team Match

Sugiura Gun defeated Masato Tanaka,Masaaki Mochizuki & Yoshiki Inamura by submission via Armbar on Inamura (13:45)

8 Man Tag Team Match

Kongo (Masakatsu Funaki,Katsuhiko Nakajima,Shuji Kondo & Hi69) defeated National Champion El Hijo De Dr Wagner Jr,Junior Heavyweight Champion Amakusa,Naomichi Marufuji & Ninja Mack via Michinoku Driver on Amakusa (12:17)

Tag Team Match

El Desperado & Nosawa Rongai defeated Yo Hey & Yasutaka Yano via Pinche Loco on Yano (15:57)

Tag Team Match

Kongo (Kenoh & Manabu Soya) defeated Good Looking Gentlemen via Jumping DDT on Anthony Greene (12:09)

Dralistico defeated Atsushi Kotoge via Dragon Operation (13:18)

GHC Tag Team Titles Match

Masa Kitamiya & Daiki Inaba defeated Takashi Sugiura & Satoshi Kojima (c) by submission via Decapitated Prison Lock on Kojima (17:04) (NEW CHAMPIONS!!!!) (Recommend)

Junior Heavyweight Tag Team Titles Match

Yoshinari Ogawa & Eita (c) defeated Junta Miyawaki & Alejandro via Imperial Uno on Alejandro (19:10) (STILL CHAMPIONS!!!!)

GHC Heavyweight Title Match

Kaito Kiyomiya (c) defeated Jack Morris via Transformed Shining Wizard (19:11) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)

After the match NJPW’s IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika Okada lays out Kiyomiya with a Rainmaker

Keiji Mutoh’s Final Match Card (Feb 21st)

Non Title Match

GHC Tag Team Champions Masa Kitamiya & Daiki Inaba vs. Yoshiki Inamura & Yasutaka Yano

8 Woman Tag Team Match (TJPW)

Princess Of Princess Champion Yuka Sakazaki,2023 Max Heart Winner Miyu Yamashita,Shoko Nakajima & Rika Tatsumi vs. International Princess Champion Miu Watanabe,2023 Max Heart Winner Maki Itoh,Yuki Arai & Mizuki

6 Man Tag Team Match

Sugiura Gun vs. Good Looking Gentlemen

10 Man Tag Team Match

Stinger & Daga vs. Atsushi Kotoge,Yo Hey,Seiki Yoshioka,Alejandro & Junta Miyawaki

8 Man Tag Team Match (DDT)

10 Man Tag Team Champions The 37Kamina vs. 6 Man Tag Team Champion Tetsuya Endo,Hideki Okatani,Yuya Koroku & Takeshi Masada

Dragon Gate vs. NOAH 6 Man Tag Team Match

Z Brats (Open The Dream Gate Champion Shun Skywalker,Kai & Diamante) vs. National Champion El Hijo De Dr Wagner Jr,Naomichi Marufuji & Ninja Mack

AJPW vs. NOAH 6 Man Tag Team Match

Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara,World Tag Team Champion Yuma Aoyagi & Suwama vs. Kongo (Kenoh,Katsuhiko Nakajima & Manabu Soya)

Tag Team Match

Tokyo Gurentai vs. Bullet Club (Gedo & Taiji Ishimori) (Nosawa Rongai’s retirement match)

Champion vs. Champion Match

GHC Junior Heavyweight Champion Amakusa vs. IWGP Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi

Champion vs. Champion Match

GHC Heavyweight Champion Kaito Kiyomiya vs. IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika Okada

Keiji Mutoh’s Retirement Match

Keiji Mutoh vs. Tetsuya Naito