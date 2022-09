Remaining Cards for the NJPW Burning Spirit Tour

Here are the remaining cards of the New Japan Pro Wrestling’s Burning Spirit tour. The tour runs from September 2nd to September 25th. Some of these shows will be on NJPW World either live or on VOD:

Night 9 (Sept 13th) (Osaka Japan) (Namihaya Dome)

Yuto Nakashima vs. Kosei Fujita

8 Man Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Hirooki Goto,Yoshi Hashi & Yoh) & Tomoaki Honma vs. House Of Torture

6 Man Tag Team Match

United Empire (Junior Heavyweight Tag Team Champions Francesco Akira & TJP & Aaron Henare) vs. Six Or Nine & Jado

6 Man Tag Team Match

United Empire (Gideon Grey,Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Gedo,Chase Owens & Bad Luck Fale)

6 Man Tag Team Match

Bullet Club (Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,Kenta & Hikuleo) vs. Kushida,Hiroshi Tanahashi & The DKC

8 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon vs. Suzuki Gun

6 Man Tag Team Match

Chaos (2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada & Toru Yano) & Togi Makabe vs. TMDK

Night 10 (Sept 15th) (Yamaguchi Japan) (Kirin Beverage Shunan Sports Center)



Yuto Nakashima vs. Ryohei Oiwa

8 Man Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Hirooki Goto,Yoshi Hashi & Yoh) & Togi Makabe vs. House Of Torture

6 Man Tag Team Match

United Empire (Junior Heavyweight Tag Team Champions Francesco Akira & TJP & Gideon Grey) vs. Six Or Nine & The DKC

6 Man Tag Team Match

United Empire (Aaron Henare,Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Gedo,Chase Owens & Bad Luck Fale)

6 Man Tag Team Match

Bullet Club (Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,Kenta & Hikuleo) vs. Kushida,Hiroshi Tanahashi & Jado

8 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon vs. Suzuki Gun

6 Man Tag Team Match

Chaos (2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada & Toru Yano) & Tomoaki Honma vs. TMDK

Night 11 (Sept 17th) (Kagoshima Japan) (Ichiki Kushikno Gymnasium)

Ryohei Oiwa vs. Kosei Fujita

8 Man Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Hirooki Goto,Yoshi Hashi & Yoh) & Tomoaki Honma vs. House Of Torture

6 Man Tag Team Match

United Empire (Junior Heavyweight Tag Team Champions Francesco Akira & TJP & Aaron Henare) vs. Six Or Nine & Jado

6 Man Tag Team Match

United Empire (Gideon Grey,Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Gedo,Chase Owens & Bad Luck Fale)

6 Man Tag Team Match

Bullet Club (Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,Kenta & Hikuleo) vs. Kushida,Hiroshi Tanahashi & The DKC

8 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon vs. Suzuki Gun

6 Man Tag Team Match

Chaos (2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada & Toru Yano) & Togi Makabe vs. TMDK

Night 12 (Sept 18th) (Oita Japan) (Beppu B Con Plaza)



Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi & Bushi) vs. Bullet Club (El Phantasmo & Kenta)

6 Man Tag Team Match

United Empire (Gideon Grey,Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Hikuleo,Chase Owens & Bad Luck Fale)

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Hiromu Takahashi,Sanada & Tetsuya Naito) vs. Suzuki Gun

6 Man Tag Team Match

TMDK vs. Great Bash Heel & 2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada

8 Man Tag Team Match

United Empire (Junior Heavyweight Tag Team Champions Francesco Akira & TJP,United States Champion Will Ospreay & Aaron Henare) vs. Six Or Nine,David Finlay & The DKC

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles Tornado Dog Cage Match

Chaos (c) vs. House Of Torture

10 Man Tag Team Elimination Match

Bullet Club (IWGP World Heavyweight Champion Jay White,Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,NEVER Openweight Champion Karl Anderson,Doc Gallows & Gedo) vs. Guerrillas Of Density,Kushida,Hiroshi Tanahashi & Toru Yano

Night 13 (Sept 19th) (Fukushima Japan) (Fukushima Island City Forum)

Yuto Nakashima vs. Kosei Fujita

6 Man Tag Team Match

United Empire (Gideon Grey,Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Hikuleo,Chase Owens & Bad Luck Fale)

Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi & Bushi) vs. Bullet Club (El Phantasmo & Kenta)

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Hiromu Takahashi,Sanada & Tetsuya Naito) vs. Suzuki Gun

6 Man Tag Team Match

TMDK vs. Great Bash Heel & 2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada

10 Man Tag Team Match

Bullet Club (IWGP World Heavyweight Champion Jay White,Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,NEVER Openweight Champion Karl Anderson,Doc Gallows & Gedo) vs. Guerrillas Of Density,Kushida,Hiroshi Tanahashi & Toru Yano

8 Man Tag Team Match

United Empire (Junior Heavyweight Tag Team Champions Francesco Akira & TJP,United States Champion Will Ospreay & Aaron Henare) vs. Six Or Nine,David Finlay & The DKC

Night 14 (Sept 21st) (Kumamoto Japan) (Grand Messe Kumamoto)

Yuto Nakashima vs. Ryohei Oiwa

6 Man Tag Team Match

United Empire (Gideon Grey,Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Kenta,Chase Owens & Bad Luck Fale)

Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi & Bushi) vs. Bullet Club (El Phantasmo & Hikuleo)

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Hiromu Takahashi,Sanada & Tetsuya Naito) vs. Suzuki Gun

6 Man Tag Team Match

TMDK vs. Great Bash Heel & 2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada

10 Man Tag Team Match

Bullet Club (IWGP World Heavyweight Champion Jay White,Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,NEVER Openweight Champion Karl Anderson,Doc Gallows & Gedo) vs. Guerrillas Of Density,Kushida,Hiroshi Tanahashi & Toru Yano

8 Man Tag Team Match

United Empire (Junior Heavyweight Tag Team Champions Francesco Akira & TJP,United States Champion Will Ospreay & Aaron Henare) vs. Six Or Nine,David Finlay & The DKC

Night 15 (Sept 23rd) (Kagawa Japan) (Takamatsu City General Gymnasium #1)

Kosei Fujita vs. Ryohei Oiwa

6 Man Tag Team Match

United Empire (Gideon Grey,Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Hikuleo,Chase Owens & Bad Luck Fale)

Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi & Bushi) vs. Bullet Club (El Phantasmo & Kenta)

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Hiromu Takahashi,Sanada & Tetsuya Naito) vs. Suzuki Gun

6 Man Tag Team Match

TMDK vs. Great Bash Heel & 2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada

10 Man Tag Team Match

Bullet Club (IWGP World Heavyweight Champion Jay White,Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori,NEVER Openweight Champion Karl Anderson,Doc Gallows & Gedo) vs. Guerrillas Of Density,Kushida,Hiroshi Tanahashi & Toru Yano

8 Man Tag Team Elimination Match

United Empire (Junior Heavyweight Tag Team Champions Francesco Akira & TJP,United States Champion Will Ospreay & Aaron Henare) vs. Six Or Nine,David Finlay & The DKC

Night 16 (Sept 25th) (Hyogo Japan) (Kobe World Hall)

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi,Bushi & Hiromu Takahashi) vs. Bullet Club (El Phantasmo,Kenta & Hikuleo)

Toru Yano vs. Doc Gallows

Tag Team Match

United Empire (Great O Khan & Jeff Cobb) vs. Bullet Club (Chase Owens & Bad Luck Fale)

Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Sanada & Tetsuya Naito) vs. Dangerous Tekkers

6 Man Tag Team Match

TMDK vs. Great Bash Heel & 2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada

Tag Team Match

Bullet Club (IWGP World Heavyweight Champion Jay White & Junior Heavyweight Champion Taiji Ishimori) vs. Tama Tonga & Kushida

Junior Heavyweight Tag Team Titles Match

United Empire (Francesco Akira & TJP) (c) vs. Six Or Nine

NEVER Openweight Title Match

Karl Anderson (c) vs. Hiroshi Tanahashi

United States Title Match

Will Ospreay (c) vs. David Finlay