Updated AJPW Line-Ups For 2022 and Beginning of 2023

Here are the updated AJPW line-ups for 2022 and the beginning of 2023:

X Mas Eve 4 (12/21/22)

Izanagi vs. Black Menso-re

Tag Team Match

2022 Real World Tag League Winners Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara & Takuya Nomura vs. Jake Lee & Yuma Aoyagi

Tag Team Match

Junior Heavyweight Champion Atsuki Aoyagi & Hokuto Omori vs. Rising Hayato & Ryo Inoue

Champion vs. Champion Match

World Tag Team Champion Suwama vs. All Asia Tag Team Champion Takao Omori

Tag Team Match

Saito Brothers vs. Yoshi Tatsu & Tajiri

Shuji Ishikawa vs. Yuma Anzai

Tag Team Match

All Asia Tag Team Champion Masao Inoue & Dan Tamura vs. Gungnir Of Anarchy

X Mas Mania (12/25/22) (Christmas Day)

All Asia Tag Team Champion Takao Omori vs. Manabu Soya

8 Man Tag Team Match

Voodoo Murders vs. Gungnir Of Anarchy & Minoru Tanaka

Kaz Hayashi vs. Rising Hayato

Yoshi Tatsu vs. Naoya Nomura

6 Person Tag Team Match

Shuji Ishikawa,Chihiro Hashimoto & Yuu vs. Suwama,Mayu Ozaki & Maya Yukihime

6 Man Tag Team Match

Hiroshi Nagata,Dan Tamura & Mitsuru Sato vs. Tajiri,Black Menso-re & Toru Yano

6 Man Tag Team Match

Hokuto Omori,Ryo Inoue & Yuma Anzai vs. Yuto Nakashima,Ryohei Oiwa & Kosei Fujita

8 Man Tag Team Match

Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara,Junior Heavyweight Champion Atsuki Aoyagi & Suzuki Gun vs. Los Ingobnrables De Japon,Jake Lee & Yuma Aoyagi

New Years Giant Series Day 1 (1/2/23)

World Tag Team Title Match

Voodoo Murders (c) vs. 2022 Real World Tag League Winners Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara & Takuya Nomura

Junior Heavyweight Title Match

Atsuki Aoyagi (c) vs. Hikaru Sato

Tag Team Match

Shuji Ishikawa & Hokuto Omori vs. Minoru Suzuki & TBD

World Tag Team Title #1 Contenders Match

Saito Brothers vs. Yuma Aoyagi & Naoya Nomura

6 Man Tag Team Match

Gungnir Of Anarchy vs. Dan Tamura,Yuma Anazi & Ryo Inoue

6 Man Tag Team Match

All Asia Tag Team Champion Takao Omori,Rising Hayato & Kaz Hayashi vs. Yoshi Tatsu,Black Menso-re & Mitsuya Nagai

New Years Battle Royal

Participants TBD

New Years Giant Series Day 2 (1/3/23)

Triple Crown Heavyweight Title Match

Kento Miyahara (c) vs. Takuya Nomura

All Asia Tag Team Title Match

Takao Omori & Masao Inoue (c) vs. Nosawa Rongai & Kendo Kashin

Tag Team Match

Shuji Ishikawa & Yuma Aoyagi vs. Minoru Suzuki & TBD

6 Man Tag Team Match

Junior Heavyweight Champion Atsuki Aoyagi,Hokuto Omori & Rising Hayato vs. Dan Tamura,Ryo Inoue & Mitsuru Sato

6 Man Tag Team Match

Voodoo Murders vs. Yoshi Tatsu,Yuji Nagata & Yuma Anazi

Tag Team Match

Gungnir Of Anarchy vs. Black Menso-re & Mitsuya Nagai

Ryuki Honda vs. Naoya Nomura

New Years Giant Series Day 3 (1/11/23)

6 Man Tag Team Match

Voodoo Murders vs. Shuji Ishikawa,Yuma Anzai & Ryo Inoue

Champion vs. Champion Match

All Asia Tag Team Champion Takao Omori vs. All Asia Tag Team Champion Masao Inoue

Hokuto Omori vs. Yusuke Kodama

Ryuki Honda vs. Minoru Suzuki

6 Man Tag Team Match

Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara,Rising Hayato & Kaz Hayashi vs. Aoyagi Brothers & Naoya Nomura

New Years Giant Series Day 4 (1/15/23)

Tag Team Match

Black Menso-re & Kaiji Tomato vs. Ouji Shiiba & Niki Takuro

Tag Team Match

Gungnir Of Anarchy vs. Ryo Inoue & Yuma Anazi

6 Man Tag Team Match

Voodoo Murders vs. All Asia Tag Team Champion Takao Omori,Shuji Ishikawa & Yoshi Tatsu

Dan Tamura vs. TBD

Hokuto Omori vs. Hikaru Sato

6 Man Tag Team Match

Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara,Rising Hayato & Kotaro Suzuki vs. Aoyagi Brothers & Naoya Nomura

New Years Giant Series Day 5 (1/22/23)

Tag Team Match

Yuji Nagata,Kaz Hayashi,Kotaro Suzuki & Naoya Nomura (Teams will be decided before match starts)