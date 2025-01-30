Updated Betting Odds For 2025 Men’s, Women’s Royal Rumble Matches

Featured below are updated betting odds from BetOnline.ag for the men’s and women’s 2025 WWE Royal Rumble matches, which take place this Saturday, February 1, at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, IN.
|2025 Men’s Royal Rumble Winner
|
|John Cena
|1/1
|
|Seth “Freakin” Rollins
|5/4
|
|CM Punk
|
|3/2
|
|The Rock
|
|8/1
|
|Roman Reigns
|12/1
|
|Randy Orton
|28/1
|
|Sami Zayn
|33/1
|
|Drew McIntyre
|50/1
|
|Jacob Fatu
|50/1
|
|Logan Paul
|50/1
|
|Bron Breakker
|66/1
|
|Damian Priest
|66/1
|
|Jey Uso
|
|66/1
|
|Penta
|
|66/1
|
|Big E
|
|75/1
|
|Brock Lesnar
|75/1
|
|Cody Rhodes
|75/1
|
|Goldberg
|
|75/1
|
|GUNTHER
|75/1
|
|Kevin Owens
|75/1
|
|Sami Zayn
|75/1
|
|Dirty Dominik Mysterio
|100/1
|
|Andrade
|
|100/1
|
|Austin Theory
|100/1
|
|Braun Strowman
|100/1
|
|Bronson Reed
|100/1
|
|Carmelo Hayes
|100/1
|
|Grayson Waller
|100/1
|
|LA Knight
|
|100/1
|
|Solo Sikoa
|
|100/1
|
|Stone Cold Steve Austin
|100/1
|
|Triple H
|
|100/1
|
|AJ Styles
|
|150/1
|
|Chad Gable
|150/1
|
|Finn Balor
|
|150/1
|
|Ludwig Kaiser
|150/1
|
|Rey Mysterio
|150/1
|
|Shinsuke Nakamura
|150/1
|
|Bo Dallas
|200/1
|
|Carlito
|
|200/1
|
|Erik
|
|200/1
|
|Ethan Page
|200/1
|
|Ilja Dragunov
|200/1
|
|Ivar
|
|200/1
|
|Jake Paul
|
|200/1
|
|Jimmy Uso
|
|200/1
|
|Karrion Kross
|200/1
|
|Oba Femi
|
|200/1
|
|Pete Dunne
|200/1
|
|Sheamus
|
|200/1
|
|Tama Tonga
|200/1
|
|The Miz
|
|200/1
|
|Trick Williams
|200/1
|
|Xavier Woods
|200/1
|2025 Women’s Royal Rumble Winner
|Charlotte Flair
|1/2
|
|Bianca Belair
|7/4
|
|Iyo Sky
|
|13/2
|
|Becky Lynch
|5/1
|
|Alexa Bliss
|10/1
|
|Liv Morgan
|16/1
|
|Jordynne Grace
|33/1
|
|Jade Cargill
|40/1
|
|Naomi
|
|50/1
|
|Nia Jax
|
|50/1
|
|Tiffany Stratton
|50/1
|
|Asuka
|
|66/1
|
|Lyra Valkyria
|66/1
|
|Rhea Ripley
|66/1
|
|Ronda Rousey
|66/1
|
|Alba Fyre
|
|100/1
|
|Bayley
|
|100/1
|
|B-Fab
|
|100/1
|
|Brie Bella
|100/1
|
|Candice LaRae
|100/1
|
|Chelsea Green
|100/1
|
|Dakota Kai
|100/1
|
|Elektra
|
|100/1
|
|Guiulia
|
|100/1
|
|Isla Dawn
|
|100/1
|
|Ivy Nile
|
|100/1
|
|Kairi Sane
|
|100/1
|
|Katana Chance
|100/1
|
|Kayden Carter
|100/1
|
|Lash Legend
|100/1
|
|Lita
|
|100/1
|
|Maxinne Dupree
|
|100/1
|
|Michin
|100/1
|
|Natalya
|
|100/1
|
|Nikki Bella
|100/1
|
|Nikki Cross
|100/1
|
|Piper Niven
|100/1
|
|Raquel Rodriguez
|100/1
|
|Roxanne Perez
|100/1
|
|Shayna Baszler
|100/1
|
|Sonya Deville
|100/1
|
|Trish Stratus
|100/1
|
|Zelina Vega
|100/1
|
|Zoey Stark
|100/1