Updated Betting Odds For 2025 Men’s, Women’s Royal Rumble Matches

By
Matt Boone
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Featured below are updated betting odds from BetOnline.ag for the men’s and women’s 2025 WWE Royal Rumble matches, which take place this Saturday, February 1, at Lucas Oil Stadium in Indianapolis, IN.

2025 Men’s Royal Rumble Winner
John Cena 1/1
Seth “Freakin” Rollins 5/4  
CM Punk 3/2  
The Rock 8/1
Roman Reigns 12/1
Randy Orton 28/1
Sami Zayn 33/1
Drew McIntyre 50/1
Jacob Fatu 50/1
Logan Paul 50/1
Bron Breakker 66/1
Damian Priest 66/1
Jey Uso 66/1
Penta   66/1  
Big E 75/1
Brock Lesnar 75/1
Cody Rhodes 75/1
Goldberg 75/1
GUNTHER 75/1
Kevin Owens 75/1
Sami Zayn 75/1
Dirty Dominik Mysterio 100/1
Andrade 100/1
Austin Theory 100/1
Braun Strowman 100/1
Bronson Reed 100/1
Carmelo Hayes 100/1  
Grayson Waller 100/1
LA Knight 100/1
Solo Sikoa 100/1
Stone Cold Steve Austin 100/1
Triple H 100/1
AJ Styles 150/1
Chad Gable 150/1
Finn Balor 150/1
Ludwig Kaiser 150/1
Rey Mysterio 150/1
Shinsuke Nakamura 150/1
Bo Dallas 200/1  
Carlito 200/1
Erik 200/1
Ethan Page 200/1
Ilja Dragunov 200/1
Ivar 200/1
Jake Paul 200/1
Jimmy Uso   200/1  
Karrion Kross 200/1
Oba Femi 200/1
Pete Dunne 200/1
Sheamus 200/1
Tama Tonga 200/1
The Miz 200/1
Trick Williams 200/1
Xavier Woods 200/1
2025 Women’s Royal Rumble Winner
Charlotte Flair 1/2  
Bianca Belair 7/4
Iyo Sky 13/2  
Becky Lynch 5/1
Alexa Bliss 10/1
Liv Morgan 16/1
Jordynne Grace 33/1
Jade Cargill 40/1
Naomi 50/1
Nia Jax 50/1
Tiffany Stratton 50/1
Asuka 66/1
Lyra Valkyria 66/1
Rhea Ripley 66/1
Ronda Rousey 66/1
Alba Fyre 100/1
Bayley 100/1
B-Fab 100/1
Brie Bella 100/1  
Candice LaRae 100/1
Chelsea Green 100/1
Dakota Kai 100/1
Elektra 100/1
Guiulia 100/1
Isla Dawn 100/1
Ivy Nile 100/1
Kairi Sane 100/1
Katana Chance 100/1
Kayden Carter 100/1
Lash Legend 100/1
Lita 100/1
Maxinne Dupree   100/1  
Michin 100/1
Natalya 100/1
Nikki Bella 100/1  
Nikki Cross 100/1
Piper Niven 100/1
Raquel Rodriguez 100/1
Roxanne Perez 100/1
Shayna Baszler 100/1
Sonya Deville 100/1
Trish Stratus 100/1
Zelina Vega 100/1  
Zoey Stark 100/1

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