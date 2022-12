Here are the updated NJPW line-ups for 2022 and beginning of 2023:

New Japan Strong (Detonation Day 3) (12/17/22)

Jakob Austin Young vs. Bateman

Bad Dude Tito vs. Kenta

Strong Openweight Tag Team Title Match

Motor City Machine Guns (c) vs. Stray Dog Army

New Japan Strong (Detonation Day 4) (Dec 24th)

Strong Openweight Title Match

Fred Rosser (c) vs. JR Kratos

Tag Team Match

C4 vs. Mascara Dorada & Lince Dorado

Road To Tokyo Dome Day 1 (Dec 22nd)

Junior Heavyweight Tag Team Champion Francesco Akira vs. Kosei Fujita

Aaron Henare vs. Yuto Nakashima

Great O Khan vs. Ryohei Oiwa

Jeff Cobb vs. Oskar Leube

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi,Sanada & Tetsuya Naito) vs. Satoshi Kojima,Shota Umino & Togi Makabe

Tag Team Match

Dangerous Tekkers vs. Ren Narita & Tomoaki Honma

Fatal 4 Way Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Hiromu Takahashi & Bushi) vs. Suzuki Gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) vs. Six Or Nine vs. Bullet Club

6 Man Tag Team Match

Suzuki Gun (Minoru Suzuki,Lance Archer & Douki) vs. Chaos & Hiroshi Tanahashi

Road To Tokyo Dome Day 2 Card (12/23/22)

Tag Team Match

NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions House Of Torture (Sho & Yujiro Takahashi) vs. Oskar Leube & Yuto Nakashima

Tag Team Match

Chaos (Toru Yano & Tomohiro Ishii) vs. Kosei Fujita & Ryohei Oiwa

8 Man Tag Team Match

United Empire vs. Great Bash Heel,Ren Narita & Tiger Mask IV

Tag Team Match

House Of Torture (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Evil & Dick Togo) vs. Los Ingobnrables De Japon (KOPW 2022 Champion Shingo Takagi & Hiromu Takahashi)

Tag Team Match

2022 World Tag League Winners Bishamon vs. TenKoji

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon (Tetsuya Naito,Sanada & Bushi) vs. Hiroshi Tanahashi,Shota Umino & Ryusuke Taguchi

6 Man Tag Team Match

Chaos (2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada & 2022 Super Juniors Tag League Winner Yoh) & Master Wato vs. Bullet Club

8 Man Tag Team Match

Suzuki Gun (Minoru Suzuki,Lance Archer,El Desperado & Taka Michinoku) vs. Suzuki Gun (Zack Sabre Jr,Taichi,Yoshinobu Kanemaru & Douki) (Suzuki Gun’s Final Match)

Wrestle Kingdom 17 Card (1/4/23)

Exhibition Match

Ryohei Oiwa vs. Boltin Oleg (Pre Show)

2023 KOPW Title Rights To Challenge New Japan Rambo Match

Participants TBD (Pre Show)

Antonio Inoki Memorial 6 Man Tag Team Match

Yuji Nagata,Satoshi Kojima & Togi Makabe vs. Tiger Mask IV,Minoru Suzuki & Tatsumi Fujinami (Pre Show)

Junior Heavyweight Tag Team Title Match

Catch 22 (c) vs. 2022 Super Juniors Tag League Winners Chaos

Women’s Title Match

Kairi (c) vs. Goddess Of Stardom Champion Tam Nakano

IWGP Tag Team Title Match

FTR (c) vs. 2022 World Tag League Winners Bishamon

Finals Of The Television Title Tournament

Zack Sabre Jr vs. Ren Narita

NEVER Openweight Title Match

Karl Anderson (c) vs. Tama Tonga

6 Man Tag Team Match

Los Ingobnrables De Japon vs. Keiji Mutoh,Hiroshi Tanahashi & Shota Umino (Keiji Mutoh’s Final NJPW Match)

Junior Heavyweight Title Fatal 4 Way Match

Taiji Ishimori (c) vs. Master Wato vs. El Desperado vs. Hiromu Takahashi

United States Title Match

Will Ospreay (c) vs. Kenny Omega

IWGP World Heavyweight Title Match

Jay White (c) vs. 2022 G1 Climax Winner Kazuchika Okada