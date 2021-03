Video: AEW Dark Episode 82 (03/30/21) – 16 Matches

Here is your AEW Dark​ match card in order:

– The Butcher & The Blade vs. Milk Chocolate

– Madi Wrenkowski vs. Jazmin Allure

– Chaos Project vs. Dean Alexander & Justin Law

– Sonny Kiss vs. Angelico

– Evil Uno, Stu Grayson & Colt Cabana vs. Vary Morales, Bill Collier & D3

– Adam Priest & KC Navarro vs. Jurassic Express

– Vipress vs. Diamante

– Jake St. Patrick, Sage Scott & Chandler Hopkins vs. Team Taz.

– Red Velvet, KiLynn King & Big Swole vs. Ashley Vox, Vertvixen & Delmi Exo

– Michael Nakazawa vs. Mike Magnum

– Baron Black & John Skyler vs. Miro & Kip Sabian

– Max Caster vs. Alex Reynolds

16 Matches Headline This Weeks Show! | AEW Dark Episode 82, 3/30/21