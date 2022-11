Video: Watch AEW Dark: Elevation (11/14/22) – Episode 89

The latest episode of AEW Dark: Elevation is available to watch below. Here is the full line-up:

* ROH Pure Champion Daniel Garcia defends against Leon Ruffin

* Dark Order’s 10 Preston Vance vs. Jora Johl

* The Butcher & The Blade w/ The Bunny vs. Waves & Curls (Jaylen Brandyn & Traevon Jordan)

* Tay Melo vs. Paris Van Dale

* Private Party (Marq Quen & Isiah Kassidy) & Matt Hardy vs. Kyle Bradley, Smiley Fairchild, & Channing Thomas

* Athena vs. Kayla Sparks

* Riho & Willow Nightingale vs. Mei Suruga & Emi Sakura

* Gates of Agony (Bishop Kaun & Toa Liona) w/ Prince Nana vs. Big Cuzzo & Teddy Goodz

* Serpentico vs. AR Fox