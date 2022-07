The latest episode of AEW Dark: Elevation is available to watch below. Here’s the card for this week’s show:

– Anna Jay (w/-1) vs. Megan Myers

– Best Friends (Chuck Taylor & Trent Beretta) vs. Isaiah Broner & GPA

– Jay Lethal & Satnam Singh (w/ Sonjay Dutt) vs. Ryan Jones & Cage Alexander

– Anthony Ogogo vs. Project MONIX

– Yuka Sakazaki & Hikaru Shida vs. Laynie Luck & Heather Reckless

– The Dark Order (Evil Uno, Alex Reynolds & 10) vs. The Factory (QT Marshall, Nick Comoroto & Aaron Solo)