You can check out this week’s edition of AEW Dark: Elevation below. Here is the line-up:

The Factory (Aaron Solo, Anthony Ogogo, Nick Comoroto & QT Marshall vs. The Dark Order (John Silver, Ten, Alan ‘5’ Angels & Alex Reynolds)

The Death Triangle (Penta Oscuro, Rey Fenix, & Pac) vs. The Wingmen (Peter Avalon, Ryan Nemeth, & Cezar Bononi)

Frankie Kazarian w/ Christopher Daniels vs. Serpentico

Nyla Rose & Serena Deeb vs. Skye Blue & Miyu Yamashita