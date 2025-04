The following producers worked matches and segments on the April 11 episode of WWE SmackDown in Seattle, WA.

* Randy Orton promo: Michael Hayes

* WWE Women’s Tag-Team Gauntlet: Shawn Daivari & Kenny Dykstra

* Damian Priest-Drew McIntyre promo: Abyss

* Rey Fenix vs. Berto: Jamie Noble

* Zelina vs. Chelsea Green: Abyss

* Tiffany Stratton vs. Roxanne Perez: TJ Wilson

* Bloodline vs. Randy Orton & LA Knight: Michael Hayes & Bobby Roode

(H/T: Fightful Select)