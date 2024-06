AAA Announces Verano De Escandalo Event For August

Lucha Libre AAA announced that their Verano de Escandalo event will take place on Friday, August 2nd from Palenque De La Feria in Aguascalientes, Aguascalientes City, Mexico. The show is set to happen between TripleMania Tijuana on June 15th and TripleMania Mexico on August 17th.

#VeranoDeEscándalo 2024: Gira #OrígenesAAA. 🔥 Viernes 2 de agosto, 8:30 PM. Palenque de la Feria de Aguascalientes. Boletos muy pronto a la venta. 🤯 pic.twitter.com/KSkrh2d3Ew — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) June 8, 2024