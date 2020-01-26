AEW Star ‘Invades’ The Royal Rumble PPV Venue (Video)

By
PWMania.com Staff
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AEW star Sammy Guevara showed up outside Minute Maid Park which is the site of the 2020 WWE Royal Rumble PPV. Guevara did an “invasion” parody by showing up in a toy army tank.

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