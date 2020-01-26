AEW Star ‘Invades’ The Royal Rumble PPV Venue (Video)

AEW star Sammy Guevara showed up outside Minute Maid Park which is the site of the 2020 WWE Royal Rumble PPV. Guevara did an “invasion” parody by showing up in a toy army tank.
@davemeltzerWON look who showed up at minute maid @thewadekeller #AEW #innercircle #RoyalRumble @sammyguevara pic.twitter.com/ifXDJHl0Xl
— Todo Poder (@PoppaTorres) January 26, 2020
The spanish god himself @sammyguevara is at Minute Maid park invading the #RoyalRumble 🤣#ImWithAEW #AEWonTNT #AEWDynamite #AEW pic.twitter.com/wB00OUzuFX
— 🧞♂️Merch Freak Austin🧞♂️ (@DreamOverBro) January 26, 2020