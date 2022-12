Updated Pro Wrestling Noah Line-Ups For the Rest of 2022 and Start of 2023

Here are the updated Pro Wrestling Noah cards for the rest of 2022 and the beginning of 2023:

New Hope (12/18/22)

* Junior Heavyweight Tag Team Champion Atsushi Kotoge vs. Akiki Kitamura

Tag Team Match

* Masa Kitamiya & Daiki Inaba vs. Yoshiki Inamura & Daishi Ozawa

* Naomichi Marufuji vs. Kaui Fujimura

Tag Team Match

* GHC Heavyweight Champion Kaito Kiyomiya & Amakusa vs. Junior Heavyweight Champion Dante Leon & Jack Morris

* GHC Tag Team Champion Satoshi Kojima vs. Yasutaka Yano

Kongo Koukou Diamond 5 (Dec 18th)

* Hi69 vs. Alejandro

Tag Team Match

* Junior Heavyweight Tag Team Champion Seiki Yoshioka & Daiki Inaba vs. Kongo

* Masakatsu Funaki vs. Yoshiki Inamura

* GHC Tag Team Champion Satoshi Kojima vs. Katsuhiko Nakajima

* Tadasuke vs. Amakusa

* Kenoh vs. Hajime Ohara

Tokyo Dream Final The Last Festival (12/20/22)

8 Man Tag Team Match

* Hideki Monma,Daisuke Nakamura,Taison Maeguchi & Takuya Kai vs. Hikaru Sato,Sushi,2 & Takahisa

Tag Team Match

* Rina Yamashita & Violent vs. Yukihime Maya & Miyuki Takase

* Eita vs. Kotaro Suzuki

Non-Title Triple Threat Match

* Junior Heavyweight Champion Dante Leon vs. Ninja Mack vs. The Leave Mask

6 Man Tag Team Match

* BxB Hulk,Hokuto Omori & Yoshitomo vs. Naomichi Marufuji,Masaaki Mochizuki & Akito

12-Man Tag Team Match

* Kongo vs. Tokyo Gurentai,Mazada Fujita,Takemura & Dick Togo

N Innovation (12/23/22)

* Hi69 vs. Akiki Kitamura

6-Man Tag Team Match

* Kongo vs. Ninja Mack,Alejandro & Kaui Fujimura

* Nosawa Rongai vs. Yasutaka Yano

* Yoshinari Ogawa vs. Eita

Junior Heavyweight Tag Team Title Match

* Atsushi Kotoge & Seiki Yoshioka (c) vs. Yo Hey & Kzy

Junior Heavyweight Title Match

* Dante Leon (c) vs. Amakusa

* The New Year Card (Jan 1st 2023)

* The Great Muta vs. Shinsuke Nakamura

GHC Heavyweight Title Match

* Kaito Kiyomiya (c) vs. Kenoh

GHC Tag Team Title Match

* Takashi Sugiura & Satoshi Kojima (c) vs. Naomichi Marufuji & Kenta

6-Man Tag Team Match

* Kongo vs. Kazuyuki Fujita,Kendo Kashin & TBD