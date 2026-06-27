Sunday, June 28, 2026
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AEW Collision Results – June 27, 2026

By
Ethan Black
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AEW Collision
AEW Collision

AEW Collision Results – June 27, 2026

Trios Titles Match
The Conglomeration (Roderick Strong, Orange Cassidy & Kyle O’Reilly) (c) defeated The Opps (Anthony Bowens, Katsuyori Shibata & Hook) via Pinfall on Bowens (14:00) (STILL CHAMPIONS!!!!)

TNT Title Match
Kevin Knight (c) defeated Dezmond Xavier via Crash Landing (12:07) (STILL CHAMPION!!!!)

Chris Jericho defeated JD Drake via Walls Of Jericho (5:08)

CMLL Women’s Title Match
Persephone (c) defeated Billie Starkz via Crucifix Bomb (9:17) (STILL CHAMPION!!!!)

Tag Team Match
Mike Bailey & Mistico defeated The Premier Athletes (Ariya Daivari & Tony Nese) via La Mistica on Nese (4:17)

Jake Doyle defeated Adam Priest via Into The Void (8:22)

Tag Team Match
ROH Women’s Champion Athena & Mercedes Mone defeated Maya World & Hyan via O Face on Hyan (14:55)

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