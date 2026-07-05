Dragon Gate Aggressive Gate Night 3 Results – July 5, 2026
Tag Team Match
Luis Mante & Flamita defeated Paradox (Dragon Kid & Kagetora) via MCK on Kagetora (7:21)
Ho Ho Lun defeated Jiro Shinbashi via Ho Roll (5:23)
Gianni Valletta defeated Don Fuji via King Kong Knee Drop (5:46)
Tag Team Match
Yasushi Kanda & Homare defeated Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Ryu Fuda via Thrust Kick on Fuda (8:14)
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Jacky Kamei, Riiita & HYO) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, BxB Hulk & Yamato) via Machine Suplex on Yokosuka (10:00)
6 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Yoshiki Kato, Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Kai) defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy & Key) via Rolling Lariat on Key (10:28)
Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Ishin & Jason Lee) via Golden Rose on Ishin (15:44)