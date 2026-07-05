Tuesday, July 7, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Dragon Gate Aggressive Gate Night 3 Results – July 5, 2026

By
Ethan Black
-
Dragon Gate Aggressive Gate
Dragon Gate Aggressive Gate

Dragon Gate Aggressive Gate Night 3 Results – July 5, 2026

Tag Team Match
Luis Mante & Flamita defeated Paradox (Dragon Kid & Kagetora) via MCK on Kagetora (7:21)

Ho Ho Lun defeated Jiro Shinbashi via Ho Roll (5:23)

Gianni Valletta defeated Don Fuji via King Kong Knee Drop (5:46)

Tag Team Match
Yasushi Kanda & Homare defeated Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Ryu Fuda via Thrust Kick on Fuda (8:14)

6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Jacky Kamei, Riiita & HYO) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, BxB Hulk & Yamato) via Machine Suplex on Yokosuka (10:00)

6 Man Tag Team Match
Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Yoshiki Kato, Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Kai) defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Kzy & Key) via Rolling Lariat on Key (10:28)

Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Ishin & Jason Lee) via Golden Rose on Ishin (15:44)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved