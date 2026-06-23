Tuesday, June 23, 2026
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NJPW Road To G1 Climax Night 3 Results – June 23, 2026

By
Ethan Black
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NJPW Road To G1 Climax
NJPW Road To G1 Climax

NJPW Road To G1 Climax Night 3 Results – June 23, 2026

Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendence: 1,195

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Masatora Yasuda & Yuya Uemura defeated Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) & Taisei Nakahara via Boston Crab on Nakahara (8:47)

8 Man Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions & IWGP Tag Team Champions Great O Khan & Henare, Zane Jay & Jake Lee) defeated Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh & Hirooki Goto), Tatsuya Matsumoto & Ryusuke Taguchi via Domination Claw on Matsumoto (10:15)

Tag Team Match
Global Champion Shota Umino & Satoshi Kojima defeated TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via Second Chapter on Jackson (10:06)

8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Douki) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi, Daiki Nagai & Oskar) via Darkness Stretch #32 on Nagai (8:47)

Junior Heavyweight Title #1 Contenders Fatal 4 Way Match
Francesco Akira defeated Master Wato, Kosei Fujita & Sho via Crown Fall on Wato (15:35)

Non Title 2026 G1 Climax Block B Qualifying Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf defeated Yoshi Hashi via Reversed Triangle Choke (19:45)

2026 G1 Climax Block A Qualifying Match
Yuto Ice defeated Taichi via Cruella (25:54)

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