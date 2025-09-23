Backstage News On Who Helped Put Together Post-WrestlePalooza Episode Of WWE Raw On 9/22

The following producers and writers helped put together the September 22, 2025, post-WrestlePalooza episode of WWE Raw at the Ford Center in Evansville, Indiana:
Producers
* New Day vs. Penta & War Raiders was produced by Shane Helms & Adam Pearce
* Bayley vs. Roxanne Perez was produced by Petey Williams
* Rusev vs. JD McDonagh was produced by Abyss
* Jey Uso vs. LA Knight was produced by Bobby Roode
* Rhea Ripley vs. Asuka was produced by Jason Jordan
Writers
* Jimmy & Jey Uso, Cody Rhodes backstage segment was written by Chad Barbash & Brian Parise
* Judgment Day backstage segment was written by James Curtin (Drake Maverick)
* Lyra Valkyria & Bayley backstage segment was written by John Trowbridge & Kristen Koedding
* Kabuki Warriors and IYO SKY, Nikki Bella, Stephanie Vaquer, Rhea Ripley backstage segment was written by Bryan Yang
* LA Knight backstage interview was written by Chad Barbash & Brian Parise
* Seth Rollins & Becky Lynch backstage segment was written by Alexandra Williams
* Adam Pearce with Maxxine Durpi, AJ Styles, Dragon Lee backstage segment was written by John Trowbridge & Kristen Koedding
