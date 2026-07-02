DDT CharisMania IV Results – July 2, 2026
Tag Team Match
Sangre Azteca Jr & Yasu Urano defeated Naohiro Katsumi & Yunicaras Jr via Side Headlock on Katsumi (12:23)
Ryunosuke Nagai defeated 10 Man Tag Team Champion MJ Paul via Spear (9:07)
6 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champion Takeshi Masada, Trans Am Hiroshi, Takayuki Ueki vs. Fake Brahman Yuki, Fake Brahman Yuki & Fake Brahman Yuki ends in a No Contest (13:10)
Tag Team Match
Ayato Ishida & Gabai Ji Chan defeated 10 Man Tag Team Champion Ilusion & Minoru Fujita via Inside Cradle on Ilusion (14:20)
Extreme Title Barbed Wire Board Match
Hideki Okatani (c) vs. Yuko Miyamoto ends in a Draw (Okatani retains)
O 40 Title Triple Threat Match
Daisuke Sasaki (c) defeated Shuji Ishikawa & Keisuke Ishii via La Mistica Crossover on Ishii (14:54) (STILL CHAMPION!!!!)