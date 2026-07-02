Dragon Gate Aggressive Gate Night 1 Results – July 2, 2026
Tag Team Match
Luis Mante & Flamita defeated Paradox (Susumu Yokosuka & Dragon Kid) via FlamFly on Yokosuka (8:31)
8 Man Tag Team Match
Paradox (Naruki Doi, BxB Hulk, Kagetora & Yamato) defeated Punch Tominaga, Problem Dragon, Toru Owashi & Ryu Fuda via Kurumagaka on Fuda (4:32)
Alexander Otsuka defeated Jiro Shinbashi via Double Arm Suplex (5:42)
8 Man Tag Team Match
Love & Peace (Mochizuki Jr, Jacky Kamei, Riiita & HYO) defeated Natural Vibes (Strong Machine J, Key, Guc & U-T) via German Suplex on Key (9:38)
Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Homare defeated Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Kazuma Kimura via Melahoma on Kimura (11:26)
8 Man Tag Team Match
Masaaki Mochizuki, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda & Don Fujii defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champions Yoshiki Kato & Ishin, Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Kai) via Buzzsaw Kick on Kai (5:35)
Gianni Valletta defeated Shun Skywalker via King Kong Knee Drop (3:14)
Kota Minoura defeated Jason Lee via Golden Rose (11:11)
Open The Dream Gate Title #1 Contenders Match
Kzy defeated El Cielo via Impact (18:38)