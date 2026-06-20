Saturday, June 20, 2026
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NJPW Blue Justice XVIII Results – June 20, 2026

By
Ethan Black
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NJPW Blue Justice XVIII
NJPW Blue Justice XVIII

NJPW Blue Justice XVIII Results – June 20, 2026

Location: Chiba Japan
Venue: Kimitsu City Gymnasium
Attendence: 1,044

6 Man Tag Team Match
Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) & Tatsuya Matsumoto defeated Taishi Nakahara, Satoshi Kojima & Hiroshi Yamato via King Kong Knee Drop on Nakahara (7:22)

Tag Team Match
House Of Torture (Douki & Sho) defeated Masatora Yasuda & Master Wato via Darkness Stretch #32 on Yasuda (4:37)

Tag Team Match
Global Champion Shota Umino & Ryusuke Taguchi defeated United Empire (Zane Jay & Jake Lee) via Lariat on Zane Jay (9:42)

6 Man Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson, Kosei Fujita & Ryohei Oiwa) defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions & IWGP Tag Team Champions Great O Khan & Henare & Jakob Austin Young) via German Suplex on Young (7:34)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Unbound Company (Daiki Nagai, Yuto Ice & Oskar) via Wrist Lock on Nagai (12:55)

6 Man Tag Team Match
Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Gedo) via Shoto on Gedo (8:48)

6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Josh Barnett & Yuji Nagata defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Ren Narita) via Angle Slam on Kanemaru (10:41)

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