NJPW New Japan Cup Night 10 Results – March 20, 2026
Location: Niigata Japan
Venue: Aore Nagaoka
Attendence: 1,906
Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Taisei Nakahara & Ryusuke Taguchi via Boston Crab on Nakahara (7:20)
6 Man Tag Team Match
Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Masatora Yasuda via Butterfly Lock on Yasuda (10:26)
6 Man Tag Team Match
El Desperado, Master Wato & Yoh defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru & Sho) via Direct Drive on Kanemaru (8:35)
8 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Jake Lee & Henare) defeated Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champion Taiji Ishimori, Drilla Moloney, Shingo Takagi & Daiki Nagai) via Bite The Dust on Nagai (9:25)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Dick Togo & Don Fale) defeated Tomoaki Honma, Aaron Wolf & Toru Yano via Hell’s Guillotine on Honma (8:34)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji & Gedo) via Jagged Edge on Gedo (12:24)
Non Title Semi Final Match Of The 2026 New Japan Cup
Yuya Uemura defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg via High Cross (19:27) (Recommend)
Semi Final Match Of The 2026 New Japan Cup
Callum Newman defeated Shota Umino via Prince’s Curse (30:03) (He will face Uemura in the Finals)