NJPW New Japan Cup Night 11 Results – March 21, 2026
Location: Niigata Japan
Venue: Aore Nagaoka
Attendence: 3,007
Television Title Match
Konosuke Takeshita (c) defeated Yujiro Takahashi via Raging Fire (8:10) (STILL CHAMPION!!!!)
6 Man Tag Team Match
Masatora Yasuda, El Desperado & Taichi defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Pinche Loco on Matsumoto (8:57)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru & Sho) defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato) & Yoh via Roll Up on Taguchi (8:26)
Tag Team Match
United Empire (Great O Khan & Henare) defeated Tomoaki Honma & Shota Umino via Ultima on Honma (10:46)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira & Jake Lee) defeated Unbound Company (Junior Heavyweight Tag Team Champion Taiji Ishimori, Drilla Moloney & Shingo Takagi) via Ground Tarantula on Ishimori (8:42)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Aaron Wolf & Toru Yano defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Dick Togo & Don Fale) via Reversed Triangle Choke on Dick Togo (7:14)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji & Daiki Nagai) via Modified Clarky Cat on Nagai (8:44)
Finals Of The 2026 New Japan Cup
Callum Newman defeated Yuya Uemura via Make Way (25:52) (Recommend)