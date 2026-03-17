NJPW New Japan Cup Night 9 Results – March 17, 2026
Location: Fukushima Japan
Venue: Big Palette Fukushima
Attendance: 707
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Masatora Yasuda via Pimp Juice on Yasuda (9:27)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Dick Togo & Don Fale) defeated Tatsuya Matsumoto, Aaron Wolf & Toru Yano via Figure 4 Knee Bar on Matsumoto (9:01)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated TMDK (Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via Nightmare Sleeper on Jackson (7:26)
10 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Great O Khan, Jake Lee & Henare) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Junior Heavyweight Tag Team Champion Taiji Ishimori, Drilla Moloney, Shingo Takagi & Gedo) via Bite The Dust on Gedo (11:35)
Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Yoshi Hashi defeated Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Butterfly Lock on Honma (9:40)
Quarter Final Match Of The 2026 New Japan Cup
Callum Newman defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Hirooki Goto via Prince’s Curse (12:43)
Quarter Final Match Of The 2026 New Japan Cup
Shota Umino defeated Zack Sabre Jr via Second Chapter (25:38) (He will face Newman in the Semi Finals) (Recommend)
Semi Finals (March 20th)
Yuya Uemura vs. NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg
Callum Newman vs. Shota Umino