Saturday, June 20, 2026
Facebook Instagram X Youtube

NJPW Road To G1 Climax Night 1 Results – June 19, 2026

By
Ethan Black
-
NJPW Road To G1 Climax
NJPW Road To G1 Climax

NJPW Road To G1 Climax Night 1 Results – June 19, 2026

Location: Nagano Japan
Venue: Chino City Citizen Multi Hall
Attendence: 568

2 On 1 Handicap Match
Hartley Jackson defeated Tatsuya Matsumoto & Taishi Nakahara via Death Valley Bomb on Nakahara (6:24)

Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sho) defeated Masatora Yasuda & Master Wato via Figure 4 on Yasuda (4:10)

6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi, Ren Narita & Douki) defeated Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) & Ryusuke Taguchi via Small Package on Taguchi (6:48)

Tag Team Match
TMDK (Kosei Fujita & Ryohei Oiwa) defeated United Empire (Jakob Austin Young & Jake Lee) via The Grip on Young (10:25)

6 Man Tag Team Match
Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Global Champion Shota Umino & Satoshi Kojima via Shoto on Kojima (10:05)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Unbound Company (Yuto Ice, Oskar & Gedo) via Wrist Lock on Gedo (13:37)

6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions & IWGP Tag Team Champions Great O Khan & Henare & Zane Jay) via Fire Blaster on Jay (17:07)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved