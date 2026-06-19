NJPW Road To G1 Climax Night 1 Results – June 19, 2026
Location: Nagano Japan
Venue: Chino City Citizen Multi Hall
Attendence: 568
2 On 1 Handicap Match
Hartley Jackson defeated Tatsuya Matsumoto & Taishi Nakahara via Death Valley Bomb on Nakahara (6:24)
Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sho) defeated Masatora Yasuda & Master Wato via Figure 4 on Yasuda (4:10)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi, Ren Narita & Douki) defeated Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) & Ryusuke Taguchi via Small Package on Taguchi (6:48)
Tag Team Match
TMDK (Kosei Fujita & Ryohei Oiwa) defeated United Empire (Jakob Austin Young & Jake Lee) via The Grip on Young (10:25)
6 Man Tag Team Match
Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Global Champion Shota Umino & Satoshi Kojima via Shoto on Kojima (10:05)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Unbound Company (Yuto Ice, Oskar & Gedo) via Wrist Lock on Gedo (13:37)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Daiki Nagai) defeated United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions & IWGP Tag Team Champions Great O Khan & Henare & Zane Jay) via Fire Blaster on Jay (17:07)