NJPW Road To G1 Climax Night 2 Results – June 21, 2026
Location: Hokkaido Japan
Venue: Sagamihara Municipal Gymnasium
Attendence: 999
2 On 1 Handicap Match
Hartley Jackson defeated Masatora Yasuda & Taishi Nakahara via Senton (4:05)
Tag Team Match
House Of Torture (Douki & Sho) defeated Six Or Nine (Ryusuke Taguchi & Master Wato) via Neck Hold on Taguchi (10:15)
Tag Team Match
TMDK (Kosei Fujita & Ryohei Oiwa) defeated United Empire (Jakob Austin Young & Jake Lee) via God Special on Young (9:41)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Global Champion Shota Umino & Satoshi Kojima defeated Goto Revolutionary Army (Tatsuya Matsumoto, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) via Lariat on Matsumoto (9:45)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Yuya Uemura & Taichi defeated Unbound Company (Yuto Ice, Oskar & Gedo) via Wrist Lock on Gedo (11:19)
6 Man Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions & IWGP Tag Team Champions Great O Khan & Henare & Zane Jay) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi & Daiki Nagai) via Running Powerbomb on Nagai (13:36)
6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Yoh & Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Ren Narita) via King Kong Knee Drop on Kanemaru (13:13)