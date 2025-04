NJPW Wrestling Redzone Results – April 26, 2025

Location: Hiroshima Japan

Venue: Hiroshima Sun Plaza Hall

Katsuya Murashima defeated Daiki Nagai via Boston Crab (8:14)

10 Man Tag Team Match

Chaos (Toru Yano & Yoh), Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Boltin Oleg & Master Wato defeated TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Robbie Eagles & Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) via Kamikaze on Jackson (9:43)

Tag Team Match

House Of Torture (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Sho & Yoshinobu Kanemaru defeated Bullet Club War Dogs (Clark Connors & Taiji Ishimori) via Samson Clutch on Connors (7:11)

6 Man Tag Team Match

Junior Heavyweight Champion El Desperado, El Phantasmo & Ryusuke Taguchi defeated United Empire (Jacob Austin Young, Francesco Akira & Templairo) via UFO on Young (8:47)

Tag Team Match

Los Ingobernables De Japon (Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) defeated Yuya Uemura & Shota Umino via Pumping Bomber on Umino (11:54)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Ren Narita, Sanada & Evil) defeated Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney, David Finlay & Gabe Kidd) via Everything Is Evil on Finlay (9:30)

Tag Team Match

Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) via Black Mephisto on Naito (19:36)

IWGP Tag Team Titles Match

United Empire (Television Champion Great O Khan & Callum Newman) defeated Bishamon (IWGP World Heavyweight Champion Hirooki Goto & Yoshi Hashi) via Prince’s Curse on Yoshi Hashi (16:01) (NEW CHAMPIONS!!!)