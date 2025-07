WWE Raw returns live tonight at 8/7c on Netflix from the Toyota Center in Houston, Texas.

Scheduled for the July 21, 2025 show:

* Roman Reigns & CM Punk will appear

* Becky Lynch’s proposal for Lyra Valkyria

* Rusev vs. Sheamus

* Sami Zayn vs. Karrion Kross

* WWE Tag-Team Title No. 1 Contender: LWO vs. The Creed Brothers vs. New Day

Join us here tonight for live WWE Raw results.