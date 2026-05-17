Tuesday, May 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube

DDT Dramatic Dreams Vol 13 Results – May 17, 2026

By
Ethan Black
-
DDT Dramatic Dreams
DDT Dramatic Dreams

DDT Dramatic Dreams Vol 13 Results – May 17, 2026

6 Man Tag Team Match
Takahiro Hirakimoto, Sora Fujikawa & Koki Fujimoto defeated Tetsuya Goto, Masaya Ishikawa & Hinata Kasai via Little Boy on Kasai (9:04) (Pre Show)

6 Man Tag Team Match
Billy Ben Kid, Tsubasa & HUB defeated Junta Miyawaki, Viento Maligno & Yuni via Arumaka Shuryo on Yuni (7:16)

4 On 1 Handicap Match
Yuto Kikuchi defeated Trans-Am Hiroshi, Danshoku Dieno, Antonio Honda & Kazuki Hirata via Big Boot on Hirata (0:10)

4 On 1 Handicap Match
Yuto Kikuchi defeated Trans-Am Hiroshi, Danshoku Dieno, Antonio Honda & Kazuki Hirata via Black Eagle on Honda (8:33)

6 Man Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Damnation TA (MJ Paul & Ilusion) & Magnitude Kishiwada defeated Yasu Urano, Cima & Akito via Swanton Bomb on Urano (9:50)

MMA Rules Match
Tyson Maeguchi defeated Bushimasa via Tyre Out (0:57) (Round 2)

6 Man Tag Team Match
Naomi Yoshimura, Hiroaki Taniguchi & Yukio Naya defeated 6 Man Tag Team Champion Daichi Sato, Shigehiro Irie & Kazuaki Mihara via Harai Goshi on Sato (9:52)

Tag Team Match
Strange Love Connection (Kanon & Mao) defeated Kuishinbo Kamen & Kikutaro via Camel Clutch (13:20)

Tag Team Match
10 Man Tag Team Champion & Extreme Champion Hideki Okatani & Dick Togo defeated Shunma Katsumata & Kohei Kinoshita via Skewered Claymore on Katsumata (10:15)

6 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Takeshi Masada & Yuya Koroku) & Universal Champion Kazumi Sumi defeated Yuki Ishida, Rukiya & To-y via Masada No Chikara Kobu Mukimuki on Rukiya (9:43)

Tag Team Match
KO-D Tag Team Champion Chris Brookes & Zack Sabre Jr defeated KO-D Tag Team Champion Harashima & Shinya Aoki via Modified Samson Clutch on Harashima (16:44)

Tag Team Match
The 37Kamina (KO-D Openweight Champion Yuki Ueno & Konosuke Takeshita) defeated Jun Akiyama & Shuji Ishikawa via Raging Fire on Ishikawa (22:29)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved