DDT Dramatic Dreams Vol 13 Results – May 17, 2026
6 Man Tag Team Match
Takahiro Hirakimoto, Sora Fujikawa & Koki Fujimoto defeated Tetsuya Goto, Masaya Ishikawa & Hinata Kasai via Little Boy on Kasai (9:04) (Pre Show)
6 Man Tag Team Match
Billy Ben Kid, Tsubasa & HUB defeated Junta Miyawaki, Viento Maligno & Yuni via Arumaka Shuryo on Yuni (7:16)
4 On 1 Handicap Match
Yuto Kikuchi defeated Trans-Am Hiroshi, Danshoku Dieno, Antonio Honda & Kazuki Hirata via Big Boot on Hirata (0:10)
4 On 1 Handicap Match
Yuto Kikuchi defeated Trans-Am Hiroshi, Danshoku Dieno, Antonio Honda & Kazuki Hirata via Black Eagle on Honda (8:33)
6 Man Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Damnation TA (MJ Paul & Ilusion) & Magnitude Kishiwada defeated Yasu Urano, Cima & Akito via Swanton Bomb on Urano (9:50)
MMA Rules Match
Tyson Maeguchi defeated Bushimasa via Tyre Out (0:57) (Round 2)
6 Man Tag Team Match
Naomi Yoshimura, Hiroaki Taniguchi & Yukio Naya defeated 6 Man Tag Team Champion Daichi Sato, Shigehiro Irie & Kazuaki Mihara via Harai Goshi on Sato (9:52)
Tag Team Match
Strange Love Connection (Kanon & Mao) defeated Kuishinbo Kamen & Kikutaro via Camel Clutch (13:20)
Tag Team Match
10 Man Tag Team Champion & Extreme Champion Hideki Okatani & Dick Togo defeated Shunma Katsumata & Kohei Kinoshita via Skewered Claymore on Katsumata (10:15)
6 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Takeshi Masada & Yuya Koroku) & Universal Champion Kazumi Sumi defeated Yuki Ishida, Rukiya & To-y via Masada No Chikara Kobu Mukimuki on Rukiya (9:43)
Tag Team Match
KO-D Tag Team Champion Chris Brookes & Zack Sabre Jr defeated KO-D Tag Team Champion Harashima & Shinya Aoki via Modified Samson Clutch on Harashima (16:44)
Tag Team Match
The 37Kamina (KO-D Openweight Champion Yuki Ueno & Konosuke Takeshita) defeated Jun Akiyama & Shuji Ishikawa via Raging Fire on Ishikawa (22:29)