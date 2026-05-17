Tuesday, May 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Stardom In Korakuen Hall Results – May 17, 2026

By
Ethan Black
-
Stardom In Korakuen Hall
Stardom In Korakuen Hall

Stardom In Korakuen Hall Results – May 17, 2026

Tag Team Match
God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Tomoka Inaba) defeated New Blood Tag Team Champion Aya Sakura & Kiyoka Kotatsu via Ryuen on Kotatsu (9:02)

Triple Threat Match
Rian defeated Waka Tsukiyama & Matoi Hamabe via Fisherman’s Suplex on Hamabe (8:23)

8 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Ami Sourei, Lady C & Hina) & Ema Maishima defeated Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) & Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Suzu Suzuki) via Modified Jackhammer on Kurogane (10:44)

8 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi), Starlight Kid & Fuwa Chan defeated HATE (Saya Kamitani, Natsuko Tora, Azusa Inaba & Ruaka) via German Suplex on Inaba (10:57)

High Speed Title Match
Yuna Mizumori (c) defeated Xena via Tropicana (13:04) (STILL CHAMPION!!!!)

Artist Of Stardom Titles Match
HATE (Fukigen Death, Konami & Rina) (c) defeated Stars (Wonder Of Stardom Champion Hanan, Momo Kohgo & Saya Iida) via Final Lancer on Hanan (20:09) (STILL CHAMPIONS!!!!)

8 Woman Tag Team Match
Goddess Of Stardom Champions 02 Line (Miyu Amasaki & AZM), New Blood Tag Team Champion & World Of Stardom Champion Sayaka Kurara & Future Of Stardom Champion Rana Yagami defeated FWC (Koguma & Hazuki), Kikyo Furusawa & Maki Itoh via Tokimeki Spear on Furusawa (12:58)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved