Stardom In Korakuen Hall Results – May 17, 2026
Tag Team Match
God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Tomoka Inaba) defeated New Blood Tag Team Champion Aya Sakura & Kiyoka Kotatsu via Ryuen on Kotatsu (9:02)
Triple Threat Match
Rian defeated Waka Tsukiyama & Matoi Hamabe via Fisherman’s Suplex on Hamabe (8:23)
8 Woman Tag Team Match
God’s Eye (Ami Sourei, Lady C & Hina) & Ema Maishima defeated Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) & Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Suzu Suzuki) via Modified Jackhammer on Kurogane (10:44)
8 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi), Starlight Kid & Fuwa Chan defeated HATE (Saya Kamitani, Natsuko Tora, Azusa Inaba & Ruaka) via German Suplex on Inaba (10:57)
High Speed Title Match
Yuna Mizumori (c) defeated Xena via Tropicana (13:04) (STILL CHAMPION!!!!)
Artist Of Stardom Titles Match
HATE (Fukigen Death, Konami & Rina) (c) defeated Stars (Wonder Of Stardom Champion Hanan, Momo Kohgo & Saya Iida) via Final Lancer on Hanan (20:09) (STILL CHAMPIONS!!!!)
8 Woman Tag Team Match
Goddess Of Stardom Champions 02 Line (Miyu Amasaki & AZM), New Blood Tag Team Champion & World Of Stardom Champion Sayaka Kurara & Future Of Stardom Champion Rana Yagami defeated FWC (Koguma & Hazuki), Kikyo Furusawa & Maki Itoh via Tokimeki Spear on Furusawa (12:58)