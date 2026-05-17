Stardom In Korakuen Hall Results – May 17, 2026

Tag Team Match

God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Tomoka Inaba) defeated New Blood Tag Team Champion Aya Sakura & Kiyoka Kotatsu via Ryuen on Kotatsu (9:02)

Triple Threat Match

Rian defeated Waka Tsukiyama & Matoi Hamabe via Fisherman’s Suplex on Hamabe (8:23)

8 Woman Tag Team Match

God’s Eye (Ami Sourei, Lady C & Hina) & Ema Maishima defeated Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) & Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Suzu Suzuki) via Modified Jackhammer on Kurogane (10:44)

8 Woman Tag Team Match

Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi), Starlight Kid & Fuwa Chan defeated HATE (Saya Kamitani, Natsuko Tora, Azusa Inaba & Ruaka) via German Suplex on Inaba (10:57)

High Speed Title Match

Yuna Mizumori (c) defeated Xena via Tropicana (13:04) (STILL CHAMPION!!!!)

Artist Of Stardom Titles Match

HATE (Fukigen Death, Konami & Rina) (c) defeated Stars (Wonder Of Stardom Champion Hanan, Momo Kohgo & Saya Iida) via Final Lancer on Hanan (20:09) (STILL CHAMPIONS!!!!)

8 Woman Tag Team Match

Goddess Of Stardom Champions 02 Line (Miyu Amasaki & AZM), New Blood Tag Team Champion & World Of Stardom Champion Sayaka Kurara & Future Of Stardom Champion Rana Yagami defeated FWC (Koguma & Hazuki), Kikyo Furusawa & Maki Itoh via Tokimeki Spear on Furusawa (12:58)