DDT Fighting Beer Garden Night 1 Results – July 15, 2026
Tag Team Match
Jun Akiyama & Soma Takao defeated Naomi Yoshimura & Rukiya via Knee on Rukiya (5:27)
Invisible Man Rumble Match
Invisible Man Kazuki Hirata wins last eliminated Kazuki Hirata via Miracle One Shot Cradle (11:34)
Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Damnation TA (Extreme Champion Hideki Okatani & Ilusion) defeated Kumadori & Yuni via Bombo Claat on Yuni (10:49)
Tag Team Match
Danshoku Dieno & Antonio Honda defeated Junta Miyawaki & Masami Inahata via Gotch Style Piledriver on Inahata (9:10)
8 Man Tag Team Match
The 37Kamina (KO-D Openweight Champion Yuki Ueno, & To-y), Kaisei Takechi & Shinya Aoki defeated Strange Love Connection (Viento Levante, Yukio Naya, Yuki Iino & Kanon) via Break It Down on Levante (11:58)
Non Title Match
6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Takeshi Masada, Yuya Koroku & Daichi Sato defeated Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champion Harashima & Hinata Kasai) & Yuki Ishida via Fire Thunder on Kasai (10:53)
Non Title Red Right To Challenge Anywhere Anytime Fatal 5 Way Match
Shunma Katsumata defeated Mao, Universal Champion Kazumi Sumi, KO-D Tag Team Champion Chris Brookes & 10 Man Tag Team Champion & O 40 Champion Daisuke Sasaki via Knockout (22:01)