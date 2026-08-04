Dragon Gate Rey De Parejas Night 1 Results – August 4, 2026

Triple Threat 6 Man Tag Team Match

Love & Peace (Open The Triangle Gate Champions Jacky Kamei & Riiita & Mochizuki Jr) defeated Gajadokuro (Madoka Kikuta, Jason Lee & Kai) & Xenostal Nova (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Homare) & Tristan Moody via Cross Saber on Mochizuki Jr (10:38)

Yasushi Kanda defeated Jiro Shinbashi via Ryu’s (0:45)

10 Man Tag Team Match

Xeniss (Yuki Yoshioka & Kota Minoura), Punch Tominaga, Ultimo Dragon & Ryu Fuda defeated Masaaki Mochizuki, Genki Horiguchi, Problem Dragon, Takashi Yoshida & Don Fujii via R 301 on Problem Dragon (7:07)

8 Man Tag Team Match

Paradox (Dragon Kid, Naruki Doi, BxB Hulk & Yamato) defeated Natural Vibes (Open The Dream Gate Champion Kzy, Key, Guc & U-T) via Galleria on Guc (8:12)

Block B Match Of The 2026 Rey De Parejas

Luis Mante & El Cielo (2) defeated Sangre Azteca Jr & Flamita (0) via Super Tigre on Flamita (12:40)

Shun Skywalker defeated Homare via Skywalker Moonsault (14:36)

Block A Match Of The 2026 Rey De Parejas

Strong Machine J & Leona (2) defeated Paradox (Susumu Yokosuka & Kagetora) (0) via Machine Suplex on Kagetora (16:55)

Non Title Block A Match Of The 2026 Rey De Parejas

Open The Triangle Gate Champion HYO & Gianni Valletta (2) defeated Open The Twin Gate Champions Gajadokuro (Yoshiko Kato & Ishin) (0) via King Kong Knee Drop on Ishin (10:31)

Standings After Night 1

Block A

1st Place- Open The Triangle Gate Champion HYO & Gianni Valletta & Strong Machine J & Leona (2 Points) (1-0)

Last Place- Open The Twin Gate Champions Gajadokuro (Yoshiko Kato & Ishin) & Paradox (0 Points) (0-1) & Open The Triangle Gate Champions Love & Peace & Genki Horiguchi & Yasushi Kanda (0 Points) (0-0)

Block B

1st Place- Luis Mante & El Cielo (2 Points) (1-0)

Last Place- Gajadokuro (Madoka Kikuta & Jason Lee), Xenostal Nova, Natural Vibes & Xeniss (0 Points) (0-0) & Sangre Azteca Jr & Flamita (0 Points) (0-0)